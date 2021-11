Ontgoocheling en frustraties troef bij Anderlecht: “Iedereen moet voor de spiegel gaan staan”

“In de eerste helft spelen we goed voetbal, maar is er te weinig diepgang en dreiging”, vertelt Wesley Hoedt bij Eleven. “En KVK schiet één keer op doel en het is meteen goal. Het verhaal van de laatste weken. De tweede helft starten we goed, maar de rode kaart tekent de wedstrijd. Maar los van die kaart: het was gewoon niet goed genoeg.” Hoedt verklaarde wat er misliep bij de tegengoal. “De voorzet komt te makkelijk. Daar moet beter gedekt worden. En ook in de zestien moeten we beter doen. We lopen daardoor weer achter de feiten aan, en we hebben al zoveel kansen nodig om een goal te maken.” En nu? RSCA won slechts één van zijn laatste acht duels. “We moeten in de spiegel kijken. Iedereen. De ervaren spelers ook, ik ook. We brengen als geheel onvoldoende.”