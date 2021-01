Ontgoochelde Kompany illustreert naïviteit met anekdote over verjaardagscake: “Als ik niet oplet, neemt er eentje daar meteen hap uit”

RSC AnderlechtIn de eerste match van 2021, werd Anderlecht meteen herinnerd aan het pijnpunt van de eerste seizoenshelft: een late tegengoal die grotendeels te wijten is aan onervarenheid. Sardella beging een vermijdbare strafschopfout met zuur verlies in Leuven tot gevolg. Kompany illustreerde die naïviteit met een anekdote over een verjaardagscake in de kleedkamer. Maar de ontgoocheling was groot bij paars-wit, niet in het minst bij de trainer.

“Ik wil de continuïteit van het elftal behouden." Zo verklaarde Kompany bij Eleven Sports zijn beslissing voor de match om Sardella op rechtsachter te laten staan ten voordele van de sterke Murillo. Net Sardella lag aan de basis van de tegentreffer met een weinig slimme en ongelukkig fout op Maertens. Tot woede van Kompany legde Verboomen de bal op de stip. Menig vloeksalvo volgde. Ook na de match kon de trainer zijn ontgoocheling niet verbergen, maar legde hij toch alweer de focus op het positieve. “Ik ga me niet alleen op die ontgoocheling concentreren”, zei Kompany. “Ik heb veel energie gezien bij mijn spelers, ze hebben alles gegeven én veel gecreëerd. Alleen het resultaat ontbreekt.”

Een oud zeer, zo weet Kompany als geen ander. “We hebben te veel kansen nodig om een match te winnen. Te weinig efficiëntie, wat gelinkt is aan ons gebrek aan ervaring. Dat stemt me dus niet wanhopig: het is louter een kwestie van tijd voor we beter worden. Kijk, bij Eleven Sports hebben jullie een hele batterij aan analisten. Vraag eens aan hen wanneer zij op hun efficiëntst waren? Dat was niet op hun 21ste. Ik ga mijn spelers dus niet afbreken en ben hier vooral om hen net nu te ondersteunen.”

Quote Wanneer die naïviteit eruit gaat? Hopelijk is dat morgen voorbij - dat hopen we elk weekend opnieuw Vincent Kompany

Kompany haalt er een grappig voorbeeld bij om de jeugdigheid van dit Anderlecht te illustreren. “Ik moet elke seconde zó attent zijn, op elke detail en elk ding letten. Want alles wat fout kan gaan, gaat ook fout gaan. Zo stond er een verjaardagscake in de kleedkamer toen we binnenkwamen. van een van de materiaalmannen dacht ik. En als ik dus even niet oplet, heeft er al eentje een hap genomen uit de cake voor de wedstrijd. Niet uit slechte wil, maar gewoon uit naïviteit. Wanneer dat eruit gaat? Hopelijk is dat morgen voorbij - dat hopen we elk weekend opnieuw. Maar tijd om te rekenen heb ik dus niet (gevraagd naar de gemiste derde plaats in het klassement, nvdr). Als je jezelf rijk rekent, gebeurt het immers meestal niet. Maar echt, op bepaalde momenten is het zo leuk om trainer te zijn van deze ploeg.”

Over de penaltyfase wou Kompany na de match niet te veel woorden meer vuilmaken. “Ik heb in alle emotie mijn mening tijdens de match al laten horen (waarvoor hij geel kreeg, nvdr). Het belangrijkste is dat de refs die beslissing in eer en geweten genomen hebben. In mijn carrière was ik ook niet perfect, mijn spelers waren hier vandaag niet perfect: volgende keer moeten we het zélf afmaken. Maar van die penalty wil ik echt geen strijdpunt maken. Mijn spelers hebben meer aan een juiste analyse dan de schuld in de voeten van de refs te schuiven.”

