ONS RAPPORT. ‘Form is temporary, class is permanent’: klasseflitsen en pijnpuntjes in paars-wit rapport

ANDERLECHT “Nóg wat drama voor hun docureeks”: onze chef voetbal keek mee naar de persconfe­ren­tie van de voorzitter

‘Mauve’ - de docureeks van paars-wit - krijgt content in overvloed. Inclusief een aanzienlijke dosis drama. En plotwendingen. Want wat is daar de voorbije jaren nu allemaal niet gebeurd, vraagt onze chef voetbal zich af. “Je hebt een telraam nodig om het aantal personeelswissels bij te houden. Maar als de resultaten er niet zijn, dan is de coach afdanken de evidente en de gemakkelijkste zet. Een scoutingsdepartement, laat staan een spelersgroep, gooi je niet zomaar op straat.”

25 oktober