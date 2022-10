ONS RAPPORT. Eén pijnlijke 2 op 10, maar ook een zeer mooie score voor Stroeykens: de punten voor Anderlecht na zege in Mechelen

Anderlecht Officieel: Anderlecht plukt Diawara weg bij AS Roma, Guineeër wordt nieuwe zes van paars-wit - Olsson trekt naar Denemarken

Een succesvolle zoektocht naar power en vuur. Anderlecht besefte dat zijn middenveld nog wat extra strijdlust kan gebruiken en vond die bij Amadou Diawara (25). De Guineeër komt over van AS Roma en tekende voor drie seizoenen. Diawara komt, Kristoffer Olsson gaat. De Zweed had nog minder uitzicht op minuten en trekt op huurbasis naar het Deense FC Midtjylland.

