ONS RAPPORT. “Een echte afwerker zal hij nooit worden”: één buis en veel matige scores bij Anderlecht na felbevochten draw

Anderlecht KIJK. “Nooit verwacht dat ik ‘degradatie’ zou moeten associëren met Anderlecht”: ook Gilles De Bilde ziet hoe paars-wit stilaan bodem heeft bereikt

“De grootste sportieve problemen bij Anderlecht op dit moment zijn dat je in een situatie zit waarin je moet spreken over degradatie. En degradatie is iets wat ik dacht dat ik nooit zou moeten associëren met Anderlecht”, zo ziet ook Gilles De Bilde de malaise bij paars-wit met lede ogen aan.