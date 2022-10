ONS RAPPORT. “De ‘SuperJan’-viering was discreet. Alsof hij het voelde aankomen”: ondanks gelijkspel geen buizen bij paars-wit, en dat in tijden van crisis

Conference League Lang onmondig Anderlecht ondergaat de wet van de sterkste en verliest bij West Ham, paars-wit zakt naar derde plek

Het leeftijdsverschil was groot, het verschil in kwaliteit tussen Anderlecht en West Ham ook. Een uiterst jong paars-wit was kansloos tegen de Londense club. Over twee weken komt Boekarest naar Brussel, dan is het van moeten wil Anderlecht blijven dromen van Europees voetbal na de winter.

13 oktober