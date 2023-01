Ongemotiveerd, slechte fysieke parameters en discussie met Riemer: hoe het tot breuk tussen Anderlecht en Silva kwam

KIJK. Gilles De Bilde: “Zonder Silva wacht RSCA zware en moeilijke periode”

“Wie denkt dat dit het dieptepunt is, het kan nog altijd dieper.” De woorden van de intussen niet-uitvoerende voorzitter, na het ontslag van Felice Mazzu, bleken profetisch. Fábio Silva, topschutter dit seizoen van Anderlecht, is vandaag voorgesteld bij PSV. De 20-jarige Portugees werd voor één seizoen verhuurd aan Anderlecht door de Wolverhampton Wanderers, maar na amper zes maanden kwam er al een einde aan de uitleenbeurt.

Silva had het helemaal gehad op Anderlecht en zou al een tijdje een ongemotiveerde indruk gemaakt hebben op training. Ook zijn fysieke parameters bleken onvoldoende, vandaar dat Riemer Silva steevast wisselde. Op Brugge was het opnieuw prijs en kwam Stroeykens hem een kwartier voor tijd vervangen. Anderlecht voetbalde niet één enkele doelrijpe kans bij elkaar en pakte een punt dankzij een owngoal van Club.

Toen coach Riemer Silva aansprak op zijn belabberde prestatie, kwam het naar verluidt tot een woordenwisseling tussen de twee. Silva zou daarop hebben aangegeven dat hij niet meer in actie wilde komen voor Anderlecht.

Volledig scherm Fábio Silva. © BELGA

Silva begon aardig aan het seizoen bij Anderlecht en scoorde drie goals in zijn eerste vier wedstrijden, maar nadien begon de machine te sputteren. In 32 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 4 assists.

Verschillende buitenlandse clubs - waaronder Sevilla en Sociedad - volgden de ontwikkelingen op Neerpede met argusogen, maar het was het Nederlandse PSV dat Wolverhampton wist te overtuigen. In Eindhoven zal de Portugees met het nummer tien op de rug spelen.

Matt Hobbs, sportief directeur van Wolverhampton, geeft op de clubsite van de Engelsen tekst en uitleg bij de beslissing. “Anderlecht is heel goed geweest voor Fábio, maar het is een moeilijk seizoen voor hen. We waren bang dat wanneer ze niet verder gingen in bepaalde competities, er dan niet veel wedstrijden zouden zijn door hoe het systeem in België werkt.”

“Anderlecht toont daar begrip voor”, vervolgt Hobbs. “We zouden er dan ook geen enkel probleem mee hebben om in de toekomst nog spelers aan hen uit te lenen.” Aangezien er over een vervroegd vertrek uit Neerpede niets in de huurovereenkomst stond, kon Anderlecht het been stijf houden, maar paars-wit besliste dat - wellicht wijselijk - niet te doen. Het krijgt wel een schadevergoeding van Wolverhampton.

