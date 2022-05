Onderzoeken brengen geruststellend nieuws voor RSCA: Zirkzee inzetbaar tegen Antwerp

Zirkzee was niet het enige slachtoffer tegen Club Brugge. Francis Amuzu moest halfweg de tweede helft naar de kant, maar bij de winger ging het enkel om krampen. Niet onlogisch, het was pas de eerste basisplaats in meer dan drie maanden voor Amuzu. Yari Verschaeren kreeg, omwille van zijn aanhoudende liesprobleem, dan weer een weekje nodige rust. De verwachting is dat Verschaeren zondag opnieuw deel uitmaakt van de selectie. Ook Lior Refaelov zou dan op volle kracht moeten zijn. De Israëliër startte tegen Club op de bank omdat hij vorige week nog te veel last had aan de enkel - zie de trap die Bager (Union) uitdeelde. Het duo wordt woensdag op het trainingsveld verwacht.