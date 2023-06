Onderhandelingen Anderlecht en sponsor Nationale Loterij slepen aan, Fredberg panikeert niet na mislopen van twee transfertargets

Anderlecht is dringend op zoek naar een nieuwe doelman. De IJslandse doelman Rúnar Rúnarsson stond met stip op één om Bart Verbruggen op te volgen, maar de onderhandelingen sprongen gisterenavond af. Ook de 21-jarige Argentijnse middenvelder Santiago Hezze komt voorlopig niet. Ondertussen blijven de onderhandelingen over het nieuwe sponsorcontract tussen de Nationale Loterij en RSCA aanslepen.

Het blijft wachten op de eerste inkomende transfer van Sporting Anderlecht. CEO Sports, Jesper Fredberg was gisteren aanwezig in het Atomium op de kalendervoorstelling van de Pro League. Paars-wit opent de competitie tegen Union en krijgt een week later Antwerp op bezoek. “We beginnen eraan met een ‘big bang’”, zei de Deense CEO Sport van Anderlecht. “Nu kan onze voorbereiding echt beginnen.”

Zaterdag speelt Anderlecht zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen op bezoek bij Oudenaarde. Nieuwkomers moeten daar nog niet worden verwacht, de teller staat voorlopig op nul inkomende transfers. In de loop van donderdag zag Anderlecht twee potentiële deals afspringen. Nu Bart Verbruggen hard op weg is naar Brighton en Racing Genk deze week wil doorduwen voor Hendrik Van Crombrugge, is Anderlecht dringend op zoek naar een nieuwe doelman.

Rúnarsson en Dupé

Paars-wit bewandelt daarvoor een aantal pistes, maar Rúnar Rúnarsson stond met stip op één. Rúnarsson is de IJslandse nationale nummer één en is op dit moment eigendom van Arsenal en kwam vorig seizoen op uitleenbasis uit voor het Turkse Alanyaspor. Twee seizoenen geleden kwam Rúnarsson ook nog op uitleenbasis uit voor OHL. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League zit er dus niet in, de onderhandelingen met de IJslander en zijn entourage mondden niet uit in een akkoord. Anderlecht bewandelt daarom ook alternatieve pistes. Eén daarvan is Maxime Dupé. De 30-jarige Franse doelman is einde contract bij Toulouse en werd eveneens aangeboden op Neerpede. Voordien was Dupé ook actief bij Nantes.

Coosemans nummer 2

Ondanks het nakende vertrek van zowel Verbruggen als Van Crombrugge is Anderlecht van plan om maar één nieuwe doelman aan te trekken. De deal met Brighton over Bart Verbruggen lijkt op een paar details na afgerond. Anderlecht zou rond de 20 miljoen incasseren voor de 19-jarige Nederlander. Van dat transferbedrag moet Anderlecht wel iets meer dan 10% doorstorten aan NAC Breda. Ook de exit van Hendrik Van Crombrugge op Neerpede zou de komende dagen in een stroomversnelling kunnen geraken. Twistpunt is de modaliteit van de overgang. Genk wil Van Crombrugge graag huren, Anderlecht voelt meer voor een definitief vertrek van één van de grootverdieners in het Lotto Park.

Door het vertrek van Verbruggen en Van Crombrugge zou Colin Coosemans een plaatsje opschuiven in de pikorde. De 30-jarige doelman wordt de nieuwe nummer twee bij Anderlecht. Coosemans had sowieso geen trek meer in een rol als derde doelman. De ex-keeper van onder meer Club Brugge zet eerstdaags zijn handtekening onder een nieuw contract.

Het dossier van de 21-jarige Argentijnse middenvelder, Santiago Hezze, gaat de koelkast in bij Anderlecht. Anderlecht had een akkoord bereikt met z’n club Huracan over een definitieve overgang van Hezze voor een som van om en bij de vier miljoen euro. Ook de speler zelf had wel trek in een Europees avontuur bij paars-wit. Voor de deal in kannen en kruiken was, probeerden verscheidene tussenpersonen hun deel van de koek te claimen. Een spelletje dat Jesper Fredberg weigert mee te spelen. De onderhandelingen worden gestaakt. Voorlopig of definitief, dat zal verderop in de zomermercato moeten blijken. Intussen doet Fredberg z’n best om de zenuwachtig wordende achterban te sussen. “We zullen versterkingen halen en we zullen klaar zijn voor de start van de competitie.”

Onderhandelingen Anderlecht en Nationale Loterij slepen aan De juiste cijfercombinatie is nog steeds niet gevallen. De onderhandelingen over het nieuwe sponsorcontract tussen de Nationale Loterij en Sporting Anderlecht blijven aanslepen. Het vijfjarig contract met de paars-witte hoofdsponsor loopt op het einde van deze maand af. Beide partijen zitten al geruime tijd rond de tafel en een akkoord lijkt niet veraf, maar de witte rook laat op zich wachten Vervelend omdat Anderlecht nog steeds in het ‘Lotto Park’ speelt. Komt er geen akkoord, dan moet Anderlecht noodgedwongen op zoek naar een nieuwe naam voor het stadion. Als is het binnen de club niet de verwachting dat het zo’n vaart zal lopen. Eerder deze maand kondigde Anderlecht wel een nieuwe deal van drie jaar aan met kledingsponsor Joma. (KDZ)

