Ondanks beperkte middelen sluit Vincent Kompany extra wintertransfer(s) niet uit: "Maar dan moet het een échte versterking zijn”

AnderlechtDrie dagen na de nederlaag tegen OH Leuven kijkt Vincent Kompany alweer vooruit naar het duel tegen Eupen. “Ik leef naar die wedstrijd toe met één idee: evenveel kansen creëren en even weinig weggeven als tegen OHL.” Kompany sloot op zijn persbabbel niet uit dat er wintertransfers op komst zijn bij RSCA. De eerste is intussen geofficialiseerd: Majeed Ashimeru wordt gehuurd van RB Salzburg. Deense media linken ook Jacob Bruun Larsen aan paars-wit.

Anderlecht moet het deze wintermercato doen met een beperkt budget. Verwacht Kompany deze maand dan wel transfers? “Ik heb met Peter Verbeke een sportdirecteur die me positief blijft verrassen met een paar namen waarvan ik denk: kunnen wij ons dat wel permitteren?”, grijnsde de coach van Anderlecht. “Misschien dat er nog iets gebeurt, ja. Maar dat ligt nu volledig bij hem. We hebben profielen besproken. Iedereen op de club weet wat een Anderlechtspeler in zijn mars moet hebben. We zullen zien, maar ik krijg geregeld interessante profielen op tafel.”

Maar, zegt Kompany: “Ik heb vertrouwen in de huidige kern. Wij gaan alleen een transfer doen als die ons écht versterkt. In de breedte zitten we goed. Of een transfer beslissend kan zijn in de strijd om play-off 1? Alles ligt dicht bij mekaar. Het is een raar jaar. Een transfer, maar ook zeven Covidgevallen kunnen beslissend zijn.”

De eerste wintertransfer is alvast een feit: Anderlecht officialiseerde de uitleenbeurt van RB Salzburg-speler Majeed Ashimeru (23). Paars-wit dwong ook een aankoopoptie af.

Volledig scherm Majeed Ashimeru © Photo News

Ook Albert Sambi Lokonga kwam ter sprake. Hij is enkele weken out met een hamstringblessure. “In zijn stijl is hij onmogelijk te vervangen, maar dit biedt wel de kans voor anderen. Adrien Trebel? Ik weet niet of we risico’s gaan nemen, dat moeten we bespreken met de medische staf. Wat Michel Vlap betreft: we werken toe naar Eupen samen met Michel. Ik blijf zeggen: de ploeg stelt zichzelf op.”

“Anderlecht denkt aan Deen van negen miljoen”

Vincent Kompany verklaarde daarnet dat Anderlecht nog uitkijkt naar offensieve versterkingen. Net op dat moment linkten Deense media Jacob Bruun Larsen (22) aan RSCA. De vleugelaanvaller speelt weinig bij Hoffenheim, dat in januari nog negen miljoen euro betaalde voor de Deen aan Dortmund. In de entourage van de speler bevestigt men dat Anderlecht inlichtingen inwon, “maar het is een complex dossier”. Het is maar de vraag of Bruun Larsen haalbaar is voor het financieel niet zo slagkrachtige Anderlecht. Ook Kopenhagen heeft de international op de radar.

Volledig scherm Jacob Bruun Larsen, hier nog in het shirt van Dortmund. © afp