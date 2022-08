Officieel: Anderlecht plukt Diawara weg bij AS Roma, Guineeër wordt nieuwe zes van paars-wit

AnderlechtEen succesvolle zoektocht naar power en vuur. Anderlecht besefte dat zijn middenveld nog wat extra strijdlust kan gebruiken en vond die bij Amadou Diawara (25). De Guineeër komt over van AS Roma en tekende voor drie seizoenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Italië maakte men de voorbije dagen gewag van een overstap binnen de Serie A. Hij genoot ook interesse uit andere Europese topcompetities. Toch is het Anderlecht dat aan het langste eind trekt in de strijd om Amadou Diawara.

Paars-wit bereikte een akkoord met AS Roma over een definitieve transfer van 2 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog wat kan oplopen. Diawara tekende een contract van drie seizoenen.

Diawara van zijn kant was snel gewonnen voor de interesse van Anderlecht. Hij ziet de recordkampioen, na enkele moeilijke seizoenen, als de ideale plek om zijn carrière te herlanceren. Anderlecht hoopt de Guineeër binnen afzienbare tijd topfit te krijgen, zodat hij zo snel mogelijk zijn stempel kan drukken in de drukke maanden die paars-wit wachten.

Diawara: “Gebrand om mij te bewijzen” “Ik ben ervan overtuigd dat deze keuze voor RSCA de ideale stap is in mijn carrière”, zegt Diawara op de clubwebsite. “Ik heb veel geleerd in de Italiaanse Serie A, maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben erg blij om deel uit te maken van een ploeg waar ik mijn ervaring kan delen en ik ben erop gebrand om mij te bewijzen.” CEO Peter Verbeke: “Door het uitvallen van Adrien Trebel verloren we een pak ervaring die nodig is om onze vele jonge spelers te omkaderen. Daarnaast wilden we ook nog wat extra power toevoegen aan onze kern. We zijn van ervan overtuigd dat Amadou ons hierbij kan helpen. Amadou is zeer gedreven om zich terug te tonen na een moeilijk seizoen bij AS Roma. Hij deed zelf ook heel wat inspanningen om deze transfer mogelijk te maken. Zijn uitstekende mentaliteit moet hem in staat stellen om zijn beste niveau terug te vinden.”

Volledig scherm Amadou Diawara. © AP

Saintfiet: “Voor elke Belgische club een aanwinst”

Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, kent Diawara van tijdens de Afrikaanse interlands. Op de afgelopen Africa Cup schakelde onze landgenoot met Gambia, tijdens zijn knap parcours, nog het Guinee van Diawara uit in de tweede ronde. “Hij is een heel goeie voetballer, hoor”, zegt Saintfiet. “Ik zou hem omschrijven als een verdedigend ingestelde middenvelder, goed in de balrecuperatie en fysiek vrij sterk. In de Belgische competitie kan Diawara zelfs méér dan een verdedigende middenvelder zijn. Hij heeft het potentieel om ook op de acht te worden uitgespeeld, met zijn sterke passing als voornaamste troef.”

Diawara vormt, samen met Naby Keita van Liverpool, het hart van het Guinese middenveld. De voorbije zeven jaar speelde hij in de Italiaanse Serie A, achtereenvolgens bij Bologna, Napoli en AS Roma. Het zorgde ervoor dat zijn marktwaarde twee jaar geleden piekte tot wel 23 miljoen euro. De Romeinen haalden hem in de zomer van 2019 binnen voor 21 miljoen. Italië aan Diawara’s voeten.

Volledig scherm © AS Roma via Getty Images

Het voorbije seizoen viel hij echter uit de gratie van José Mourinho. “Hij kende wat interne problemen bij AS Roma, dat het maar matig apprecieerde dat hij op onregelmatige momenten vertrok naar de nationale ploeg”, zegt Saintfiet. Het resultaat: slechts acht wedstrijden in de jaargang 2021-2022. Zijn marktwaarde staat vandaag nog op slechts 6 miljoen euro.

Een vertrek uit de Italiaanse hoofdstad drong zich deze mercato dan ook op. Zeker nadat Diawara vorige winter een transfer naar Valencia alsnog zag afspringen. “Als ploegen van dat kaliber concrete interesse tonen, bewijst het dat je over veel kwaliteiten beschikt”, aldus Saintfiet.

Die toont Diawara straks in het Lotto Park, hopend om zijn waarde weer op te krikken. Een transfer waar Saintfiet onder de indruk van is. “Hij heeft niet bij de minste ploegen in de Serie A gespeeld, hé. Die ervaring heeft van Diawara een tactisch nog beter gedisciplineerde voetballer gemaakt. Wie jaren op dat niveau uitkwam, is een grote aanwinst voor élke Belgische club.”

Volledig scherm © AS Roma via Getty Images