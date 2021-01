Officieel: Anderlecht huurt Bruun Larsen, Deense flankaanvaller van 9 miljoen, van Hoffenheim

AnderlechtHet is nu ook officieel: Anderlecht huurt Jacob Bruun Larsen (zonder aankoopoptie) van Hoffenheim. De 22-jarige Deen, ooit een toptalent van Borussia Dortmund , is wellicht dinsdag al inzetbaar tegen Moeskroen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jacob Bruun Larsen is een vleugelaanvaller van Hoffenheim, dat in januari 2020 nog negen miljoen euro betaalde voor de Deen aan Dortmund. In Duitsland komt hij evenwel weinig aan de bak. Met het oog op het EK - Bruun Larsen was al A-international - wil hij speelminuten en die kan hij vinden bij Anderlecht.

Paars-wit huurt Bruun Larsen, zonder aankoopoptie, tot het einde van het seizoen. Ook Kopenhagen had Bruun Larsen op de radar, maar zij visten achter het net. De Deen is na Warner Hahn, Majeed Ashimeru en Abdoulay Diaby de vierde en laatste aanwinst van RSCA in deze wintermercato.

Sportief manager Peter Verbeke is blij met de komst van Bruun Larsen. “Jacob heeft snelheid, kracht, is man tegen man zeer sterk en heeft goede voeten. Allemaal kwaliteiten die ons kunnen helpen om onze objectieven te bereiken”, aldus Verbeke. De Deen krijgt het nummer 11 van Robbie Rensenbrink, die zondag exact een jaar geleden overleed.

In Duitsland valt het te horen dat Bruun Larsen conditioneel in orde is - bij Hoffenheim lag de intensiteit op training zeer hoog -, wat maakt dat de speler tegen Moeskroen op dinsdag al inzetbaar moet zijn.

Volledig scherm © Photo News

Bruun Larsen gisteren al in stadion tegen Waasland-Beveren:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.