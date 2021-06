Officieel: Anderlecht huurt 19-jarige verdediger van Manchester City

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Taylor Harwood-Bellis wordt bij Anderlecht in eerste instantie een directe concurrent van Hannes Delcroix en Wesley Hoedt. Wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij als enige rechtsvoetig is. Vincent Kompany heeft natuurlijk ook de optie om met drie centraal achterin te spelen. In hoge nood kan Harwood-Bellis zelfs als rechtsachter depanneren. De komst van de Engelsman betekent minder goed nieuws voor Elias Cobbaut, die wellicht pas vierde in de pikorde wordt. Anderlecht staat open voor aanbiedingen.

Sportief directeur is tevreden met de nieuwe aanwinst. “Taylor is een jonge centrale verdediger die toch met veel persoonlijkheid en maturiteit speelt. Zijn opleiding bij City, gekoppeld aan ervaring in de Championship maken van hem een speler die enerzijds goed is aan de bal maar tegelijk met veel agressiviteit en doortastendheid verdedigt.”

Harwood-Bellis is een jeugdproduct van Manchester City en staat in Engeland te boek als een groot talent. Twee seizoenen terug maakte hij als 17-jarige al zijn eerste minuten in de hoofdmacht van City - hij scoorde later dat jaar zelfs in de FA Cup. Verder was hij al een paar jaar een vaste waarde bij de beloften van de Citizens.

Sinds februari was Harwood-Bellis op huurbasis actief bij Blackburn in de Championship, de Engelse tweede klasse. Daar speelde hij 19 wedstrijden en maakte hij - ondanks tegenvallende resultaten - heel wat indruk. Zoveel dat hij links in de defensie steevast de voorkeur kreeg op linksvoetigen met staat van dienst. Engelse media prezen vooral zijn maturiteit en leiderschap op jonge leeftijd. Momenteel wordt zijn marktwaarde geschat op 3 miljoen euro.

Hoewel hij nog maar een aantal matchen op het hoogste niveau speelde, gelooft City sterk in Harwood-Bellis. Het beste bewijs: in december vorig jaar brak het zijn contract nog open tot 2024. De passage bij Blackburn en de uitleenbeurt aan Anderlecht dienen vooral om ervaring op te doen. Paars-wit bedong dus geen aankoopoptie.

Voorts blijft een opvolger voor Lukas Nmecha in de spits de absolute topprioriteit voor Anderlecht. Voormalig Frans jeugdinternational Evann Guessand (19) van Nice is in beeld, maar hij is geen afgewerkt product. Hetzelfde geldt voor de Oegandees Derrick Kakooza (18), die volgens Afrikaanse websites overkomt van Police FC - als hij komt, is het in eerste instantie voor het tweede elftal.

