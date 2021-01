Officieel: Abdoulay Diaby (ex-Club Brugge) tekent huurovereenkomst bij Anderlecht

AnderlechtAbdoulay Diaby (29) is de nieuwe spits van Anderlecht. Dat maakte de club zopas officieel bekend. Nadat de Malinees met succes in Gent zijn medische testen afgelegd had, ondertekende hij zijn huurovereenkomst. Anderlecht bekwam ook een aankoopoptie bij Sporting Lissabon.

Flashback naar mei 2016: Abdoulay Diaby scoort twee keer in de titelmatch tegen Anderlecht (4-0) en schrijft zo geschiedenis op Jan Breydel. Net geen vijf jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit: Diaby is, na twee meer dan degelijke seizoenen bij Sporting Lissabon en Besiktas, op zoek naar speelminuten. En gaat nu naar... Anderlecht.

Een overeenkomst op alle niveaus is bereikt. Anderlecht huurt de aanvaller van Sporting Lissabon, met aankoopoptie. Diaby vertrekt zo voortijdig bij Getafe, waar hij sinds de zomer op uitleenbasis zat, maar amper in actie kwam. De speler had ook andere, meer lucratieve opties. Anderlecht wist hem evenwel het meest te charmeren.

RSCA heeft een nijpend tekort aan scorend vermogen, Diaby moet dat probleem mee helpen oplossen. In België bewees hij eerder vlot te scoren: bij Moeskroen maakte hij er op een half seizoen twaalf, bij Club Brugge legde hij er in zijn eerste seizoen zestien en in zijn laatste vijftien binnen. Het is een voordeel dat de speler, die gekend staat om zijn goeie mentaliteit, de competitie kent, vindt men binnen het Lotto Park. Hij zou zich dus vlot moeten kunnen aanpassen.

De transfer kan door Diaby’s verleden bij Club Brugge vreemd binnenkomen bij de beide supportersclans, wat men in de entourage van de Malinees begrijpt. “Abdou heeft graag bij Club Brugge gespeeld - dat respect blijft -, maar nu is de best mogelijke stap in zijn carrière Anderlecht. We hopen dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen. Abdou wil bij Anderlecht zijn prestaties van bij Club herhalen. We hebben er een goed gevoel bij.”

Dat heeft ook Vincent Kompany. Hij gaf zijn zegen voor deze overgang.

