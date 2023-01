Nu ook officieel: einde verhaal voor Peter Verbeke bij Anderlecht

AnderlechtDan toch geen comeback van Peter Verbeke (40) bij Anderlecht . Sterker nog, zijn rol bij RSC Anderlecht is definitief uitgespeeld. In een gesprek met de nieuwe CEO Sports vorige week donderdag kreeg Verbeke te horen dat er voor hem geen functie meer is binnen Anderlecht, vandaag deelde paars-wit het ontslag ook officieel mee. Verbeke wil voorlopig niet reageren.

Peter Verbeke, die nog een contract had tot 2025 in het Astridpark, keert dus niet meer terug bij RSC Anderlecht. De gewezen CEO en technisch directeur wordt opzijgeschoven, een beslissing van de nieuwe CEO Sports Jesper Fredberg. “Van zodra Peter hersteld was, heeft de club met hem over z’n toekomst gesproken”, klinkt het in een officiële mededeling. “Het was een respectvol en sereen gesprek, dat niet is uitgemond in een vernieuwde samenwerking. Daarom is er beslist om uit elkaar te gaan, beide partijen hebben ook een regeling getroffen. Anderlecht wil Peter Verbeke graag bedanken voor de voorbije jaren en wenst hem niks dan het beste voor de toekomst.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verbeke zat sinds half oktober thuis, op doktersadvies. Een virale infectie leidde tot ernstige gezondheidsproblemen en enkel rust kon soelaas bieden. Verbeke had intern al eerder aangegeven dat de duobaan CEO en technisch directeur, mede door de moeilijke familiale omstandigheden, te zwaar was om te combineren. Die twee petjes combineerde hij sinds eind 2021, toen Jos Donvil opzij werd geschoven als algemeen directeur.

Terwijl Verbeke thuiszat, ging voorzitter Wouter Vandenhaute op zoek naar de nodige versterking voor de sportieve cel. Vandenhaute kwam uit bij de Deen Jesper Fredberg. Midden november kondigde Anderlecht de nieuwe ‘CEO of Sports’ aan. Fredberg kreeg de volledige eindverantwoordelijkheid voor alles wat met het sportieve te maken had. In één adem kondigde paars-wit aan dat Kenneth Bornauw voortaan ‘CEO Non-Sports’ zou worden. Op de voorstelling van Fredberg maakte Vandenhaute duidelijk dat het voor hem altijd de bedoeling was dat Verbeke zou terugkeren in het dagelijks bestuur van Anderlecht.

Volledig scherm Verbeke met Vandenhaute. © Photo News

Verbeke zelf had ook hard gewerkt om terug te keren bij de club van zijn hart. Alleen bleef het al die tijd onduidelijk in welke functie dat dan zou zijn. Wat blijft er nog over als je al twee CEO’s in dienst hebt? Niets, zo blijkt nu. In het organigram van paars-wit is geen plaats meer.

Gesprek met Kindermans

Even werd gesuggereerd dat Verbeke nauw zou kunnen samenwerken met Jean Kindermans om de jeugdopleiding op Neerpede te moderniseren, maar die geruchten werden snel de kop in gedrukt. Het was voor Verbeke nooit de bedoeling om Kindermans op te volgen. Fredberg had intussen overigens ook een gesprek met Kindermans, Anderlecht hoopt het hoofd van de jeugdopleiding wél aan boord te houden.

Volledig scherm Jesper Fredberg. © Photonews

Tandem met Kompany

Verbeke was dus sinds 2020 als technisch directeur in dienst bij Anderlecht. Voordien was Verbeke ook al aan de slag bij Club Brugge als recruitment coördinator en was hij twee jaar sportmanager bij AA Gent. Hij haalde ook recruitment manager Dries Belaen – ook ex-Brugge – en maakte van Tim Matthys, die hij kende van bij AA Gent, een belangrijke pion in de scouting op Neerpede. Verbeke legde binnen de scouting nog meer de nadruk op data-analyse. Al die tijd vormde Verbeke een prima tandem met Vincent Kompany. Het duo slaagde erin enkele mooie namen naar het Astridpark te halen, zij het vaak op uitleenbasis. Nmecha, Zirkzee, Kouamé. Vooral de definitieve transfer van Sergio Gómez en Josh Cullen bleken een echt schot in de roos voor Verbeke. Transfers die het noodlijdende Anderlecht ook veel geld opleverden. Gómez werd afgelopen zomer voor bijna 15 miljoen euro verkocht aan Manchester City. Cullen trok voor iets meer dan 3 miljoen naar Burnley.

Met beperkte middelen de transfermarkt opgaan houdt natuurlijk ook risico’s in. Dan sla je de bal ook af en toe mis. Onder anderen Bundu en Olsson haalden niet het gewenste niveau. Het vertrek van Kompany eind vorig seizoen was een zware klap voor Verbeke. Het was een publiek geheim dat hij zelf graag verder wilde met Kompany. Hij probeerde meermaals – en tevergeefs – de plooien tussen Kompany en Vandenhaute glad te strijken. De transfers die Anderlecht dit jaar onder Verbeke realiseerde, waren geen succes. Ishaq, Angulo, de huur van Esposito en Fábio Silva en dure vogel Amadou Diawara. De prestigetransfer van Jan Vertonghen was het laatste kunstje van Verbeke op Anderlecht. Verbeke moet op zoek naar een nieuwe uitdaging. De zoveelste wijziging in het dagelijks beleid bij Anderlecht.

De paleisrevolutie op Anderlecht gaat dus gewoon verder. Goed twee weken nadat Wouter Vandenhaute een stap terug moest zetten, is ook de rol van Peter Verbeke definitief uitgespeeld.

KIJK. Fredberg werd in november vorig jaar aangesteld, hij maakte toen al duidelijk dat hij voor een andere aanpak zou kiezen: “We moeten enkele zaken aanpassen en optimaliseren”