Nu ook officieel: Anderlecht haalt Nigeriaanse rechtsback voor ruim drie miljoen euro

Hij zet zijn handtekening onder een contract van vier seizoenen in het Lotto Park. Met de overgang van Ishaq is een bedrag van iets meer dan 3 miljoen euro gemoeid. Norrköping bedong wel 30 procent op de doorverkoopwaarde.

Ook CEO Peter Verbeke is verheugd met de eerste inkomende zomertransfer. “We volgen Ishaq al een hele tijd en we zijn heel blij dat we hem nu kunnen toevoegen aan de groep. Ishaq heeft enerzijds veel fysieke kwaliteiten; hij is snel, wendbaar, heeft volume en speelt met veel assertiviteit. Anderzijds beschikt hij ook over veel technisch vermogen waardoor hij polyvalent inzetbaar is.”