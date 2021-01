Nooit rustig op Anderlecht sinds de overname van Coucke eind 2017: alle machtsverschuivingen en ontslagen

Op 20 december 2017 werd bekend dat Marc Coucke voetbalclub RSC Anderlecht overnam. Op 28 maart 2018 werd de miljardair die zijn sporen in de pharmaceutische industrie verdiende, officieel voorzitter van RSC Anderlecht. Peter Callant werd zijn opvolger bij KV Oostende. De bedoeling van Coucke was om het instituut Anderlecht te moderniseren en daarbij ging hij niets of niemand uit de weg.

De eerste echte klinkende naam die in het Coucke-tijdperk bedankt werd voor bewezen diensten, was Herman Van Holsbeeck. De sportief manager, die vijftien jaar in dienst was, was nog een overblijver van het vorige bewind. In april 2018 kreeg hij zijn C4. En daarna volgde dus nog een waslijst aan ontslagen. Er werd – naar het beeld van het ontslag van Van Holsbeeck – vooral komaf gemaakt met het oude regime.

Zo werd ook de samenwerking met directiesecretaresse Katharine Viaene na 21 jaar stopgezet. Jochen De Coene, hoofd van de medische staf, werd na bijna een decennium naar de uitgang geleid, net als Dimitri Mbuyu – op dat moment al jaren hoofdscout van Anderlecht. Ook aan de samenwerking met verschillende andere scouts, teammanager Gunter Van Handenhoven en trouwe oudgediende Robert Steeman (Hoofdscouting, Hoofd Sociale cel als Hoofd Damesvoetbal) werd geen vervolg gebreid.

Het nieuwe bewind bracht ‘eigen’ mensen binnen, maar ook van hen zijn er inmiddels al heel wat opnieuw moeten vertrekken. Coucke bracht manager Luc Devroe zelf mee, maar die kreeg de rekening gepresenteerd voor zijn zwak transferbeleid. In december 2018 werd ook Hein Vanhaezebrouck ontslagen. Die werd ook nog als coach aangesteld door het vorige bestuur.

“De ploeg haalt te weinig punten en is te snel uitgeschakeld in de beker en de Europa League”, was toen de uitleg van toenmalig sportief manager Michael Verschueren. Ook voor assistenten Gino Caen en Arno van Zwam, dokter Chris Goossens en perschef Marie Verbeke kwam er een einde aan hun verhaal bij de Belgische recordkampioen.

Na een interimperiode met Karim Belhocine aan het roer, werd de Nederlander Fred Rutten de nieuwe coach. Maar ook de ex-coach van onder meer PSV kreeg de trein niet op de rails. Na amper drie maanden communiceerde Anderlecht alweer dat de samenwerking werd stopgezet. Belhocine mocht opnieuw depanneren en na de komst van Kompany werd Simon Davies de nieuwe T1. De Welshman werd inmiddels ook al opzijgeschoven, al staat hij echter wel nog op de paars-witte loonlijst. ‘Man van het huis’ Frank Vercauteren volgde hem op als hoofdcoach en zit nog steeds in het zadel.

Aardverschuivingen

Niet enkel in de dugout bleef het onrustig, ook in de bestuurskamer werden nog wissels doorgevoerd. De dag van de aanstelling van Vercauteren raakte ook bekend dat technisch directeur Frank Arnesen aan de deur wordt gezet. De Deen was eind december 2018 in functie getreden, maar begin oktober 2019 kon zijn contract al in de prullenbak. Het lijvige contactenboekje van Arnesen werd (te) weinig gebruikt.

Midden januari waren er dan de veelbesproken aardverschuivingen in de bestuurskamer. Jo Van Biesbroeck werd als CEO van de Brusselaars opgevolgd door voormalig Febelfin-topman Karel Van Eetvelt. Wouter Vandenhaute werd daarnaast opgetrommeld als extern adviseur en Patrick Lefevere en Brussels burgemeester Philippe Close traden toe tot de Raad van Bestuur van paars-wit.

Eerder dit jaar bekrachtigde Van Eetvelt het hertekende sportieve organigram van Anderlecht. Peter Verbeke, die in februari de overstap maakte van AA Gent, werd daarin de nieuwe ‘Head of Sports’ van paars-wit. Hij bepaalt samen met Vincent Kompany het sportieve beleid sindsdien. Michael Verschueren zag zijn functie van sportief directeur vervellen tot ‘CFO Sports’ . Verschueren moest het financiële kader van de sportieve activiteiten bewaken en mee de onderhandelingen voeren.

Maar daar bleef het dus niet bij begin dit jaar. Anderlecht besliste ook nog om afscheid te nemen van Pär Zetterberg. Het paars-witte clubicoon was zeker sinds de komst van Kompany minder belangrijk geworden. Zo zat hij niet meer in het transfercomité en was hij een simpele assistent geworden. Maar het bleef niet énkel bij Zetterberg.

In de winter van vorig jaar had CEO Karel Van Eetvelt, die door Coucke samen met Vandenhaute werd binnengehaald, al aangekondigd dat Coucke een meer ceremoniële functie zou krijgen binnen de club. Coucke had het ook steeds lastiger met de vele kritiek die hem te beurt viel. “Ik heb in mijn twee jaar bij Anderlecht al meer over me heen gekregen dan in mijn hele carrière samen.” Hij laat de rol als voorzitter nu aan Wouter Vandenhaute, maar blijft wel aandeelhouder.

Zo bezit Coucke samen met zakenpartner Joris Ide 74% van de paars-witte aandelen. Als grootste van de ‘kleine’ aandeelhouders, vergrootte Michael Verschueren zijn aandelenpakket eind vorig jaar tot 11,6%. Verschueren junior, die al 5% in zijn bezit had, kocht de aandelen van AB Inbev-telg en rijkste Belg Alexandre Van Damme (5 procent) en Jo Van Biesbroeck (1 procent). Zij verdwenen uit de club, deels uit onvrede over de gang van zaken in de bestuurskamer. Net zoal Karel Van Eetvelt dat na exact een jaar alweer doet. Nadat hij mee het herstelplan uittekende, acht hij zijn rol in het team rond voorzitter Vandenhaute uitgespeeld. Als CEO wordt Van Eetvelt opgevolgd door Jos Donvil, die de operationele leiding van de club sinds september al in handen had. Donvil is de gewezen topman van het telecombedrijf Base.

