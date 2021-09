Nog geen witte rook: “Paar weken geduld nodig” voor kapitaalsverhoging Anderlecht

Anderlecht“In september komt de kapitaalsverhoging er”, beloofde RSCA-aandeelhouder Etienne Davignon in augustus. Dat bleek te optimistisch: “Het zal nog even duren, maar het komt goed.”

Het viel te vrezen. In augustus verklaarde Etienne Davignon dat “de kapitaalsverhoging in september doorgevoerd wordt”, en verschillende betrokkenen bevestigden toen dat nieuws. We zijn inmiddels evenwel 27 september en toch viel er nog geen doorbraak te noteren. Ook de komende dagen komt die er niet. De voorspelling van Davignon was dus fout.

Dat is geen goed nieuws, want hoe rapper die structurele oplossing er komt, hoe beter. Desondanks is er (voorlopig) geen grote paniek op Neerpede: alle partijen benadrukken dat men constructief samenwerkt om tot een overeenkomst te komen. “Het is een kwestie van tijd voor alles is orde is”, klinkt het. “Niemand zit stil, iedereen beseft dat dat er iets moet gebeuren. Maar het zal niet meer voor deze maand zijn. Het zal nog een paar weken duren, er is een beetje geduld nodig.” Waarop Davignon: “Misschien lukt het begin oktober wel.”

B-aandeelhouder Etienne Davignon.

Wat ervoor zorgt dat de gesprekken zo lang aanslepen, dat wil niemand kwijt, maar het is binnen het voetbal een publiek geheim dat sommige aandeelhouders de opdracht gekregen hebben om extra investeerders te zoeken. Voorlopig zouden die niet gevonden zijn, wat de vertragingen kan verklaren. In principe moest eind juni alles al geregeld zijn.

Binnen Anderlecht is men hoopvol - het komt hoe dan ook goed, zegt men daar. En dat is maar best ook: Anderlecht heeft met de engagementen van de aandeelhouders in het achterhoofd, beloftes gemaakt aan onder meer de Pro League en de UEFA. Kan de recordkampioen die niet nakomen, dan zijn sancties niet uitgesloten, maar zover lijkt het niet te komen.

“We gaan de kapitaalsverhoging sowieso doorvoeren”, aldus Davignon eerder, en dat voornemen werd gisteren andermaal herhaald door de andere betrokkenen. “We willen geen straffen voor de club en hebben eigenlijk nooit de intentie gehad om geen inspanningen te leveren voor de toekomst van Anderlecht. Iedereen mag gerust zijn.”

Het oorspronkelijke plan was dat eigenaar Marc Coucke 37 miljoen euro aan schulden zou omzetten in kapitaal. Daarnaast was er eind april een akkoord om 25 miljoen euro aan vers geld in de club te pompen. Of de aandeelhouders het straks op dezelfde manier zullen aanpakken, valt af te wachten. “Dat zijn we aan het bespreken.”

