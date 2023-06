Nog geen nieuwe spelers, wel een mobiel tactisch bord van 700 euro voor Anderlecht en Brian Riemer

Geen tactisch bord in de kleedkamer? Geen probleem, Anderlecht-coach Brian Riemer heeft altijd een mobiel tactisch bord bij de hand. Handig om tijdens de drankpauze tactische richtlijnen mee te geven. “Geweldig toch?”, lachte Riemer zaterdagavond in Oudenaarde, waar Anderlecht met 0-5 won van de ploeg uit tweede amateur. “Het is een Deense uitvinding, dus ook van prima kwaliteit.” Wie zelf wil experimenteren met de ‘Tabula 1' telt daar 700 euro neer. Handig, maar de fans van Anderlecht zien ongetwijfeld liever een eerste inkomende transfer. In Oudenaarde nam CEO of Sports Jesper Fredberg de tijd om even wat uitleg te verschaffen aan fans die stilaan toch zenuwachtig worden.