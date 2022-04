Nog één slag te gaan voor RSCA, dat wel vingers kruist voor Yari Verschaeren: “Ik hoop vooral dat het uit voorzorg was”

AnderlechtNegentig minuten scheiden Anderlecht nog van de Champions’ play-offs. Het is weer baas over z'n eigen lot. Toch is er een domper op de feestvreugde: de liesblessure van Yari Verschaeren. Want met of zonder Yari, dat scheelt een pak. Vincent Kompany: “Hij was met hinder teruggekeerd van de nationale ploeg.”

Anderlecht staat op één match van de volgende stap in het proces. Jaar twee van Verbeke en Vandenhaute, jaar drie voor Vincent Kompany. De Champions’ play-offs binnen handbereik en uitzicht op de eerste trofee in vijf jaar. De stap kan een sprong worden deze lente. Wat een boost zou het zijn voor die bekerfinale mocht Anderlecht zich volgende week uitgerekend ten koste van AA Gent bij die eerste vier scharen. Dan trekt paars-wit sowieso met het morele voordeel richting Heizel. Maar voor het zo ver is, speelt Anderlecht nóg een finale. Eén laatste slag voor paars-wit om de reguliere competitie af te sluiten, in het Guldensporenstadion nog wel. Qua ampleur kan het tellen.

Anderlecht schoof Sporting Charleroi gisteren eenvoudig opzij. Dankzij die overwinning zijn ze bij Anderlecht opnieuw meester van hun eigen lot. Dat waren ze ook al voor aanvang van de match tegen de Carolo’s. Een helpende hand uit Brugge zowaar, dat ze dat op Anderlecht nog mogen meemaken. Thibo Somers mag zich de komende dagen aan een bierkorf uit Brussel verwachten. Zelfs de lat in Jan Breydel was Anderlecht gunstig gezind. In en rond het Lotto Park was niemand bezig met Vlaanderens Mooiste. Brugge Die Scone, daar was de blik op gericht. “Het gejuich vanuit de Théo Verbeecklaan was hoorbaar tot in de kleedkamer”, lachte Kompany.

Liesproblemen Verschaeren

Een helpende hand is natuurlijk niets waard als je ze niet beetpakt en dat dééd Anderlecht meteen. Druk naar voren, aangezogen door de eigen fans stapelden de aanvalsgolven zich op. En toch had Kouamé een misrekening van Hervé Koffi nodig om Anderlecht op voorsprong te trappen. Het vervolg was minder, vooral door het uitvallen van Yari Verschaeren. De tien voelde iets in de lies en ging zitten. “Yari kent zijn lichaam het best, ik hoop vooral dat het uit voorzorg was”, zei Kompany. “Hij was wel met hinder teruggekeerd van de nationale ploeg.”

Met of zonder Yari, het scheelt een pak voor Anderlecht. In frivoliteit, beweging tussen de linies en dreiging aan de bal. Zeker omdat ze op het middenveld door de blessure van Ashimeru al een pak creativiteit en verticaliteit kwijt zijn.

El Hadj & Amuzu

Komt dat goed met Yari voor Kortrijk? Liesblessures zijn tricky. Hoeveel risico wil je nemen met je spelmaker, wetende dat de bekerfinale al om de hoek loert. Het wordt deze week sowieso een thema in aanloop naar de beslissende wedstrijd. Afgaande op de keuzes van Kompany gisteren krijgt Anouar Ait El Hadj zijn kans tegen Kortrijk. Hij kwam Verschaeren vervangen, maar kon niet overtuigen. In een ploeg die zo dominant voetbalt als Anderlecht gisteren het eerste halfuur mag het toch iets meer zijn. El Hadj staat een trapje hoger in de pikorde dan Amuzu, maar ‘Ciske’ pikte gisteren wél zijn goaltje mee.

Anderlecht overleefde een moeilijk eerste kwartier na rust om dan in het laatste halfuur al freewheelend naar 4-0 te gaan. Met twee scorende spitsen, altijd goed voor het vertrouwen. Vier goals en een plaats bij de eerste vier.

Op een cadeautje van Karim Belhocine hoeven ze niet te rekenen, ook al speelt KV Kortrijk nergens meer voor. Belhocine was assistent onder Vanhaezebrouck bij Anderlecht. Hij vertrok omdat Kompany bij zijn komst zijn eigen technische staf uittekende. Anderlecht zou z’n plaats in de Champions’ play-offs niet gestolen hebben, maar het zal de kwalificatie toch zélf moeten afdwingen. Je kunt niet elke week rekenen op een helpende hand.

