Nmecha vertrekt en dus heeft Anderlecht spits Guessand op de radar

Lukas Nmecha blijft niet bij Anderlecht, hij kiest voor een avontuur in de Bundesliga, dus voorin kan paars-wit wel wat versterking gebruiken. De recordkampioen heeft in die optiek Evann Guessand gescout. De voormalige Franse jeugdinternational speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Lausanne (eigendom van Nice), waar hij zeven keer scoorde in de competitie.