Nmecha speelt het meest van alle RSCA’ers, maar zit niet op tandvlees: “Geen zorgen, hij is een robuuste kerel”

Anderlecht is afhankelijk van Lukas Nmecha, bleek tegen Antwerp andermaal. De Duitser was niet in goede doen zaterdag, waar de collectieve prestatie duidelijk onder leed. Sommige waarnemers vonden dat Nmecha een uitgeputte indruk gaf, wat de vraag doet rijzen of hij zich niet naar het einde van de competitie aan het slepen is. Op zich zou het geen schande zijn mocht de aanvaller niet meer de meest frisse zijn: Nmecha wordt hard aangepakt door verdedigers, de filosofie van Kompany vraagt fysiek veel en hij speelde nooit meer dan dit seizoen. Al is dat laatste relatief: vele spelers uit de top vier maakten al meer minuten.

Ook Kompany denkt dat Nmecha nog niet op zijn tandvlees zou mogen zitten. “Ik maak me echt geen zorgen over Lukas”, klinkt het bij de Anderlecht-trainer. “Hij is een robuuste kerel die wel wat slagen kan incasseren. Bovendien moet Lukas zich dit ritme eigen maken, wil hij op termijn een hoog Europees niveau aankunnen. (grijnst) Dan zal de belasting alleen maar hoger worden, zo weet ik uit eigen ervaring.”

Volledig scherm Nmecha werd ook tegen Antwerp hard aangepakt. © Photo News

Geen alternatief

Op basis van interne parameters is er alvast goed nieuws voor Anderlecht: puur theoretisch is er geen enkele aanwijzing om te denken dat Nmecha op reserves aan het voetballen is. En dat is maar best ook, want er is diep voorin geen alternatief voor het rugnummer 7. Diaby is op de sukkel met de rug, terwijl Dauda niet voldoet. Het maakt dat Nmecha eigenlijk móet spelen, ook als hij vermoeid zou zijn.

Maar dat is hij dus niet, beweert ook papa Kalu Nmecha. “Nochtans zou dat geen schande zijn”, klinkt het. “Mijn jongen speelt zo goed als alles en wordt niet beschermd door de arbiters, maar dat wordt gelukkig gecompenseerd door het spelplezier en de dynamiek met zijn medespelers. Lukas voelt erg veel waardering op Anderlecht, in die context is het makkelijker om week na week tot het uiterste te gaan.”

Blijft hij?

Maar of die liefde volstaat voor Anderlecht om de Manchester City-huurling in de zomer definitief aan zich te binden? Vader Kalu kan er geen sluitend antwoord op geven. “Wat mij betreft zou het zeker slim zijn om bij Anderlecht te blijven, maar de beslissing ligt niet enkel bij Lukas… We shall see.” Er is veel belangstelling vanuit de Bundesliga en de Premier League, City wil Nmecha zo duur mogelijk verkopen.

Spelers met meeste minuten bij ploegen uit top vier Club Brugge Mignolet: 3.960 minuten Mata: 3.838 Vormer: 3.675 Vanaken: 3.500 Mechele: 3.350 Volledig scherm Mignolet. © Photo News Racing Genk Muñoz: 3.383 minuten Lucumi: 3.263 Ito: 3.247 Onuachu: 2.985 Cuesta: 2.925 Volledig scherm Muñoz © BELGA Anderlecht Nmecha: 3.062 minuten Murillo: 2.949 Sambi Lokonga: 2.908 Miazga: 2.606 Wellenreuther: 2.385 Volledig scherm Nmecha. © BELGA Antwerp De Laet: 3.825 minuten Seck: 3.591 Refaelov: 3.207 Gerkens: 3.182 Hongla: 3.155 Volledig scherm De Laet. © Photo News