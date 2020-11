Nmecha draait niet rond de pot in aanloop naar topper tegen Standard: “Dit is een must-win”

Na Beerschot was de spits, die als beste Anderlecht-man recht van spreken had, nochtans zeer kritisch voor de camera’s. “We hebben gespeeld als kinderen”, klonk het. Uitlatingen die hem geen scheve blikken in de vestiaire hebben opgeleverd. “Want iedereen kon me volgen.” Vincent Kompany in het bijzonder. De trainer had in zijn nabespreking “op de man gespeeld”. Nmecha: “Ik had hem sinds mijn komst naar Anderlecht nooit zo kwaad gezien - terecht, hé, dat vond elke ploegmaat. (lacht) In vergelijking met die van de coach waren mijn quotes nog braaf.”