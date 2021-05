Nmecha blijft streng, Kompany blikt vooruit: “We kunnen elke defensie aan, we moeten gewoon blijven pushen”

Ook bij Anderlecht tevreden gezichten. Club Brugge speelde dan wel kampioen op het veld van Anderlecht, door een doelpunt in de slotseconden neemt paars-wit een serieuze optie op de derde plaats. Nmecha blijft wel streng, en ook Kompany kijkt naar de toekomst: “De jongens waar we vandaag tegen spelen hebben al een bepaalde status. Waar onze jongens later zullen zitten zal waarschijnlijk hoger zijn, maar dat is nog niet voor nu.”

Kompany: “We staan nog niet scherp genoeg, maar dat gaat komen”

Vincent Kompany zag dat Anderlecht op cruciale momenten de scherpte miste. “We waren niet bang, we hebben verantwoordelijkheid genomen aan de bal. Opnieuw moeten we op bepaalde momenten iets scherper zijn om sneller te trappen. Op het einde was het beter, maar soms kwamen we in juiste zones terecht en hadden we te weinig dreiging. Dat was bij Brugge andersom. Het allerbelangrijkste is dat we in de loop van de wedstrijd tot ons plan zijn gekomen. We moeten nog veel vooruitgang maken, zo simpel is het. Met de tijd zullen we de ballen wel in de juiste ruimtes krijgen. We staan nog niet scherp genoeg, maar dat gaat komen. Yari, El Hadj, Amuzu, zij gaan beter worden. De jongens waar we vandaag tegen spelen hebben al een bepaalde status. Waar onze jongens later zullen zitten zal waarschijnlijk hoger zijn, maar dat is nog niet voor nu.”

Kompany gelooft dat Anderlecht binnenkort terug de knie naast Club Brugge kan zetten. “Ze zijn de terechte kampioen van dit seizoen. Zij hebben niet alleen dit seizoen goed werk geleverd, ook achter de schermen gaat het al lang goed. Wij als Anderlecht zijn ook vaak in die positie gekomen dat wij de bloemen kregen. Nu moeten wij achter de schermen het nodige doen om de inhaalbeweging te maken. Hard werken doen we genoeg, nog even pushen.”

Over een verlengd verblijf van Lukas Nmecha kon de coach niets kwijt. “We zullen zien. Vandaag kan ik moeilijk uitspraken maken over wat we kunnen geven of niet. Het belangrijkste voor mij is dat ik weet dat we met een groep mensen samenzitten, Lukas inbegrepen, wij concentreren ons op het juiste. Ik kijk niet naar hoeveel goals ze nu maken, maar naar wat ze morgen kunnen doen.”

Volledig scherm © Photo News

Nmecha: “Of ik blijf? We zullen zien”

Nmecha was met twee doelpunten weer van levensbelang voor Anderlecht. Door het puntje komt paars-wit op de derde plaats te staan, al had de spits liever niet nog een gelijkspelletje gezien. “We moeten uitzoeken wat ons op het einde zo doet spelen. De eerste helft was niet goed genoeg, ik weet niet hoe het komt. We moeten echt naar onszelf kijken hoe dat komt. Op het einde tonen we dat we het talent en de spelers hebben. Soms is het al te laat. Het is nu weer een gelijkspel. Als je naar al onze wedstrijden kijkt, daar hadden meer zeges tussen kunnen zitten. We kunnen elke defensie aan, we moeten gewoon blijven pushen.”

Nmecha had ook nog lof voor de kersverse kampioen. “De titel is absoluut verdiend. Ze hadden een geweldige start van het seizoen. Ik denk dat daar vroeg of laat verandering in gaat komen, maar goed, hoedje af. Ze hebben veel spelers die kunnen scoren, het is absoluut verdiend.”

Het is nog hoogst onzeker of Nmecha bij Anderlecht blijft. De spits is uitgeleend door Manchester City. “We zullen zien”, bleef hij op de vlakte.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News