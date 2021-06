Nmecha blijft niet bij Anderlecht: “Wil de club bedanken voor alle kansen”

Jupiler Pro League Antwerp snoept derde plaats af van Anderlecht na gecontes­teer­de goal van Lamkel Zé

23 mei Antwerp heeft z’n ‘finale’ tegen Anderlecht gewonnen. De ‘Great Old’ haalde het met 1-0, is zo zeker van de derde plek én van Europees voetbal tot Nieuwjaar. RSCA schoot zichzelf in de voet - Miazga pakte na een kwartiertje rood -, eindigt de Champions’ Play-offs als vierde en moet voorrondes spelen op de Conference League. In de andere wedstrijd pakte Racing Genk een prestigezege tegen landskampioen Club Brugge (1-2).