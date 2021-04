Nmecha: “Als we zo voetballen, kunnen we iedereen aan. Ook Club” - Trebel: “El Hadj had me gezegd zo te scoren”

Volledig scherm De Wolf pakte uit met een penaltyredding op de inzet van Nmecha. © Photo News

Geen veertiende goal voor Nmecha in het shirt van Anderlecht, wel pakte hij uit met twee glasheldere assists. Nmecha: “Het was belangrijk dat ik snel reageerde na die misser. (lacht) Neen, persoonlijk vind ik het nog altijd veel leuker zelf te scoren dan een assist te geven. We konden zelfs nog meer goals maken. Maar dit was alleszins de beste versie van onszelf. Weinig ploegen die dit kunnen op Antwerp. Een statement, wat we na de pauze lieten zien. Een prestatie ook die er al enige tijd zat aan te komen. Want het enige verschil met sommige andere matchen, was dat we nu onze kansen afmaakten. Als we zo voetballen, kunnen we iedereen aan. Ook Club Brugge. Natuurlijk wordt dat nog een zware match, net als de uitmatch tegen Sint-Truiden. Maar ik herhaal: als we spelen zoals vandaag, moet het ook tegen Club kunnen.”

Volledig scherm Nmecha was toch nog goed voor twee assists, waaronder deze voor Ashimeru. © Photo News

Adrien Trebel in de basis, Anderlecht dat wint. Het lijkt stilaan te opvallend om te negeren. Met de Fransman samen met Sambi en Ashimeru centraal en Verschaeren en El Hadj dicht achter Nmecha, lijkt Kompany zijn ideale aanvallende animatie gevonden te hebben. “Dit geeft vertrouwen naar de toekomst toe. Onze pressing, hoe we speelden in balbezit ook: alles liep quasi perfect zoals de coach het gevraagd had. Je ziet de jongeren ook wekelijks groeien. Sambi, Ashimeru, El Hadj,... hun vertrouwen neemt toe. En ze tonen dat ze er staan. Dat dit gebeurt met mij als titularis, is leuk en goed voor mij. Ik onthoud vooral hoe hard ik ervoor gewerkt heb, om hier te staan.”

De knapste Anderlecht-goal was ongetwijfeld die van Anouar Ait El Hadj. Wat meer is: het 18-jarige rastalent had Trebel gezegd dat hij zo ging scoren. “(lacht) Hij zei me onlangs dat hij wat video’s beken had en zo ging scoren. Tja, als die jongen zo blijft groeien gaat hij een mooie carrière tegemoet. Ik heb er wel vertrouwen in: in zijn hoofd zit het goed en hij wordt goed omringd. Hij werkt goed en de voetjes blijven op de grond”, aldus Trebel, die nog zei erg veel ‘goesting’ te hebben in play-off 1. “Lang speelde dat verhaal boven ons hoofd af. Nu hebben we het wel in handen.”

Volledig scherm Trebel is eerst op de bal. © Photo News