Nmecha: “Als we zo voetballen, kunnen we iedereen aan. Ook Club Brugge”

Geen veertiende goal voor Nmecha in het shirt van Anderlecht, wel pakte hij uit met twee glasheldere assists. Nmecha: “Het was belangrijk dat ik snel reageerde na die misser. (lacht) Neen, persoonlijk vind ik het nog altijd veel leuker zelf te scoren dan een assist te geven. We konden zelfs nog meer goals maken. Maar dit was alleszins de beste versie van onszelf. Weinig ploegen die dit kunnen op Antwerp. Een statement, wat we na de pauze lieten zien. Een prestatie ook die er al enige tijd zat aan te komen. Want het enige verschil met sommige andere matchen, was dat we nu onze kansen afmaakten. Als we zo voetballen, kunnen we iedereen aan. Ook Club Brugge. Natuurlijk wordt dat nog een zware match, net als de uitmatch tegen Sint-Truiden. Maar ik herhaal: als we spelen zoals vandaag, moet het ook tegen Club kunnen.”