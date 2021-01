Negatieve primeur: Anderlecht scoort niet in drie van de eerste vier matchen van het jaar

1-0 op OHL, 2-0 am Kehrweg tegen Eupen en vrijdag 0-0 tegen Waasland-Beveren. Enkel tegen Charleroi (3-0) was Anderlecht trefzeker, met die nuance dat twee van de drie doelpunten toen vanop de stip vielen. Francis Amuzu is zo de enige Brusselaar die in 2021 een veldgoal maakte. In de clubgeschiedenis gebeurde het nooit eerder dat RSCA in de eerste vier matchen van een kalenderjaar drie keer niet kon scoren.