Nederland fietsland, ook voor Kompany: ‘t gaat er gemoedelijk aan toe op stage bij Anderlecht

Anderlecht Kompany voor clash met Club: “Natuurlijk gaat Vanaken spelen. Dit is heel mooi opgebouwd”

19 mei Club Brugge moet donderdag geen cadeaus verwachten van Anderlecht. Paars-wit gaat vol voor de eerste zege in de play-offs om uitzicht te houden op de derde plaats. Dat het daarbij Clubs titelfeest mogelijk (even?) kan vergallen, is voor Kompany bijzaak, maar: “Als wij winnen, kunnen jullie het scenario voor de laatste speeldag zelf wel uitdenken.”