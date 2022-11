Na ontslag Mazzu en uitvallen Verbeke nu ook vertrek Matthys: de structuur op Neerpede als fragiel kaartenhuis

JUPILER PRO LEAGUE ONS RAPPORT. “Hij leek niet te beseffen wat er op het spel stond voor zijn coach”: liefst negen (!) buizen bij Anderlecht, Raskin blinkt uit bij gretige Rouches

In een ingekorte en vurige Clasico haalde Standard het met 3-1 tegen aartsrivaal Anderlecht. Bij de thuisploeg was Nicolas Raskin de grote aanjager en uitblinker. De bezoekers waren dramatisch en dat vertaalde zich in liefst negen onvoldoendes.

23 oktober