Na eerdere geruchten staat hij nu bovenaan verlanglijst: Burnley gaat vol voor Vincent Kompany

ANDERLECHTIn z’n zoektocht naar een nieuwe manager richt Burnley FC z’n pijlen vol op Vincent Kompany. Hij beantwoordt aan het profiel van moderne coach met naam en faam in Engeland. Belangrijke voorwaarde: Burnley moet zich dit weekend wel nog verzekeren van het behoud in de Premier League.

Vincent Kompany staat bovenaan het verlanglijstje van Alan Pace, de eigenaar van Burnley FC. Na het ontslag van Sam Dyche midden april werd Mike Jackson manager ad interim. Vincent Kompany werd eerder al in verband gebracht met Burnley, maar is nu nog nadrukkelijker in beeld. De voorbije veertien dagen heeft eigenaar Alan Pace zijn longlist met potentiële managers teruggebracht tot een handvol kandidaten. In Burnley klinkt het dat Kompany nu Pace’s eerste keuze is, als Burnley zich dit weekend kan verzekeren van het behoud in de Premier League.

Quote Burnley is op zoek naar een jonge, moderne coach mét naam en faam die de ouderwetse club een nieuw elan moet geven. Kompany voldoet perfect aan dat profiel

Burnley is op zoek naar een jonge, moderne coach mét naam en faam. Die zou een ouderwetse club een nieuw elan moeten geven. Kompany ‘fits the bill’, onze landgenoot voldoet perfect aan dat profiel en geniet door zijn periode bij Manchester City enorm veel aanzien in Engeland. In de huidige kern van Burnley zijn negen spelers einde contract, twee sterkhouders sturen dan weer aan op een vertrek. Net zoals bij Anderlecht de voorbije twee seizoenen zou Kompany ook bij Burnley aan een volledig nieuwe ploeg moeten bouwen. Zij het met een iets hoger budget, dat van Burnley ligt rond de 130 miljoen. Bovendien zou een terugkeer naar Engeland passen binnen de toekomstplannen van het gezin Kompany. Burnley ligt op een klein uur rijden van Manchester, de plek waar Kompany en echtgenote Carla een belangrijk deel van hun leven doorbrachten. Zo zij opnieuw een pak dichter bij vrienden en familie zijn.

Niet uitgekeken op Anderlecht en vice versa

Het is niet zo dat Kompany en Anderlecht op elkaar uitgekeken zijn, de fans dragen hem op handen. De vraag is of Kompany bereid is om nog maar eens opnieuw te beginnen in het Lotto Park. Deze zomer vertrekt wellicht opnieuw een pak sterkhouders op Neerpede en moeten er bijgevolg weer een resem nieuwkomers worden ingepast. Met een derde en een vierde plaats leidde Kompany Anderlecht opnieuw richting subtop. Maar hoeveel progressiemarge is er in de huidige context nog bij Anderlecht? Die vraag spookt ongetwijfeld door het hoofd van de ambitieuze Vincent Kompany. Het antwoord stuurt hem mogelijk opnieuw naar de andere kant van het Kanaal.

