Na een dik jaar terug naar de MLS? Toronto toont interesse in Kemar Lawrence

Verlaat Kemar Lawrance na een dik jaar Anderlecht? De Jamaicaan geniet interesse van Toronto FC. De linksback kwam in januari 2020 voor een dik miljoen euro aan bij paars-wit. Anderlecht kocht Lawrence toen weg bij NY Red Bulls. Deze zomer bleef hij lange tijd uit België weg door privéproblemen - Lawrence verloor zijn broer en heeft een vrouw en kind in de VS.