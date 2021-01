Na Diaby, Ashimeru en Hahn sluit Kompany extra aanwinsten niet uit: “Als er een opportuniteit komt…”

Warnar Hahn, Majeed Ashimeru en nu ook Abdoulay Diaby: Anderlecht was al actief tijdens de transferperiode. “Ik ben blij met mijn ploeg”, antwoordde Vincent Kompany op de vraag of hij nog aanwinsten verwacht. “Maar als er zich een mooie opportuniteit voordoet, dan moeten we dat doen. De scouting (geleid door Peter Verbeke, red.) levert fantastisch werk. De middelen zijn wat ze zijn, we zien wel.”

Kompany kon niet garanderen dat alle sterkhouders zullen blijven. In de zomer verloor Anderlecht op het einde van de mercato Jérémy Doku. “Ik kan geen beloftes maken”, aldus Kompany. “Ik kan alleen zeggen dat ik niet ga klagen. Als er morgen drie jongens vertrekken, zullen drie anderen opstaan, maar het is natuurlijk wel zo dat het belangrijk is om spelers te houden als je echt progressie wil boeken.”

Nu Beerschot Will Still (28) aanstelde als coach is Kompany niet langer de jongste trainer. “Ik ken zijn reputatie, hij zal het goed doen en impact hebben. Het is nu aan de club om hem vertrouwen te geven. Still zal nu in sneltempo leren, zoals ik dat zelf ook gedaan heb. Ik heb in vier maanden meer geleerd dan ik zou leren in jaren als assistent. Hij heeft dus een voorsprong, die hem zal toestaan om op termijn tot de beste coaches van onze competitie te horen.”