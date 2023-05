Na Club Brugge wil ook Anderlecht spits Thiago, Slimani twijfelt over verlengd verblijf

Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking voor komend seizoen. Paars-wit heeft daarbij z’n oog laten vallen op de 21-jarige Braziliaan Thiago. De kans dat Anderlecht hem kan binnenhalen is echter klein. Club Brugge onderhandelt op dit moment met zijn Bulgaarse club Ludogorets om Thiago binnen te halen. De verwachting is dat de deal tussen Club en Thiago rondkomt.

Ook de spits zelf is helemaal gewonnen voor een overstap naar blauw-zwart. Ludogorets wil financieel het onderste uit de kan halen voor Thiago en vraagt nu tussen de zeven en de acht miljoen euro. Een bedrag dat Anderlecht sowieso niet kan betalen en ook het loonpakket is in Brugge en pak interessanter dan op Anderlecht. Thiago was met Ludogorets, in de tussenronde van de Conference League, nog tegenstander van Anderlecht. Zowel in de heen- als terugwedstrijd trof de jonge Braziliaan raak voor de Bulgaren. Anderlecht plaatste zich uiteindelijk wel voor de volgende ronde na het nemen van strafschoppen.