Mohammed Dauda: van overbodig naar “een wapen” voor Vincent Kompany

Mohammed Dauda deed zondag in minuut 94 in Luik wat hij eigenlijk al vaak deed in een truitje van Anderlecht: scoren. Alleen, nog niet in officiële wedstrijden voor de A-ploeg. Voor de U21 van paars-wit en in oefenwedstrijden vond de Afrikaan in het verleden wél vlot de weg naar doel. Maar de doorbraak in de hoofdmacht bleef lang uit. Te lang - Dauda is 23.

Anderlecht haalt de Ghanees in de winter van 2017 van zijn vaderland naar België. De tiener wordt gepresenteerd als “een snelle, trefzekere aanvaller die al werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana”. Dat toont hij bij de reserven, maar na een paar matchen in het eerste elftal wordt hij te licht bevonden om de aanval van de recordkampioen te dragen. Die perceptie leeft ook bij de achterban.

Geen transfer

Dauda wordt daarom uitgeleend, aan Vitesse en Esbjerg. Vooral in Denemarken speelt hij vorig seizoen veel, maar ook in de Superligaen scoort hij niet aan de lopende band. Toch toont de Spaanse tweedeklasser Mallorca in de zomer vergevorderde interesse. Anderlecht hapt echter niet toe.

Dat lijkt vreemd. Dauda keert niet door de grote poort terug naar Neerpede en de sportieve cel moet net oplossingen vinden voor overbodige spelers om de enorme loonkost te drukken. Maar net omdat Anderlecht financieel aan handen en voeten gebonden is, blijft Dauda.

Vincent Kompany en sportief directeur Peter Verbeke zien iets in de spits. “Zijn snelheid en doelgerichtheid zijn belangrijke kwaliteiten waarmee ‘Mo’ op verschillende posities van waarde kan zijn”, zegt Verbeke eerder dit seizoen. Met Dauda aan de slag gaan is ook goedkoper dan een nieuwe aanvaller te zoeken - wat ook een gok zou zijn.

Quote Hij is snel, krachtig en beter aan bal dan mensen denken. Mo werkt hard voor de ploeg en is gewoon een intelligen­te speler. Met zijn profiel kan hij ons helpen. Zeker het Anderlecht van vandaag. Vincent Kompany

Op training maakt de pocketspits een gemotiveerde indruk, maar - ook door een coronabesmetting - is het tot begin december wachten op speelminuten. Sindsdien is hij een vaste invaller en in januari verlengt Anderlecht zelfs z’n contract. “Vanop een zijspoor heeft hij alle coaches overtuigd van waarde te kunnen zijn”, aldus Verbeke nog.

Dauda speelt meestal op de flank. Hij wisselt goeie met minder goeie prestaties af, maar groeit wel. In de bekermatch tegen Union geeft hij een assist, zondag op Sclessin scoort hij z'n eerste goal. Heeft Anderlecht er een wapen bij voor het seizoenseinde?

“Mo ís al een wapen”, antwoordt Kompany zondag op die vraag. “Hij heeft de voorbije maanden vaak dé kans van de match gekregen, maar pech gehad bij de afwerking. En die pech was er niet bij de beloften of in de oefenmatchen. Daarom beschouw ik hem al als een wapen, ja. Hij is snel, krachtig en beter aan bal dan mensen denken. Mo werkt hard voor de ploeg en is gewoon een intelligente speler. Met zijn profiel kan hij ons helpen. Zeker het Anderlecht van vandaag.”

