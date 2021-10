Moet Kompany doorgaan met zijn 4-2-2-2? Intern is het alvast een discussiepunt

Belgisch Voetbal Simulatie 3D-hulp­lijn brengt uitsluit­sel: discutabe­le goal Amallah van Standard tegen KV Oostende (1-0) had afgekeurd moeten worden

12 oktober De primeur is voor Club Brugge - Kortrijk vrijdag: de VAR beschikt vanaf dan over 3D-technologie om buitenspel te beoordelen. Niet onbelangrijk bij discutabele fases: bij een simulatie blijkt dat de goal van Standard-speler Amallah tegen KV Oostende (1-0) op de vijfde speeldag inderdaad niet had mogen gelden.