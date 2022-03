Moet Anderlecht zich zorgen maken? Zirkee geblesseerd gewisseld bij Nederlandse beloften

Anderlecht Woelige week voor Wesley Hoedt: schorsings­dag dreigt na rode kaart en familiele­den (even) opgepakt

’t Is niet de leukste week voor Wesley Hoedt (27). Er was zijn uitsluiting tegen Cercle, waardoor één schorsingsdag dreigt. Daarnaast meldde ‘De Telegraaf’ dat familieleden en zakenpartner van Hoedt waren opgepakt in een onderzoek naar drugssmokkel. Beide heren zouden intussen wel zijn vrijgelaten.

28 januari