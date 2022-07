Met Esposito aan het kanon en Trebel in de basis: Anderlecht lijkt klaar voor competitiestart na klinkende zege tegen Lyon

AnderlechtAnderlecht lijkt klaar om volgende week de competitie aan te vatten tegen KV Oostende. De generale repetitie tegen Olympique Lyon was alvast veelbelovend, een vlotte 3-0-overwinning. Verschaeren was alomtegenwoordig en nieuwkomer Sebastiano Esposito vierde zijn debuut voor eigen volk met een knappe kopbalgoal.

Een warm welkom - hoe kan het ook anders bij deze temperaturen - voor de drie nieuwkomers bij Anderlecht. Zowel Ishaq, Angulo als Esposito kregen een open doekje van het Anderlechtpubliek. Ook assistent Guillaume Gillet én Felice Mazzu kregen een hartelijke ontvangst voor de galamatch tegen l’OL. Anderlecht startte snedig, naar de hand van hun trainer.

Esposito creëerde binnen de eerste minuut een prima schietkans voor zichzelf, maar mikte hard op doelman Anthony Lopes. Uit de daaropvolgende hoekschop was het wel raak. De bal belandde voor de voet van Verschaeren die in één tijd voor trok, Refaelov knalde de 1-0 via de paal tegen de netten. Gevolgd door het eerste hartje van het seizoen richting Gal in de tribune, op een gala-avond kan zij toch niet ontbreken?

Lyon eiste nadien het balbezit op, maar kwam moeizaam tot kansen. De Fransen zitten nog in volle voorbereiding, terwijl hier volgende week de competitie al van start gaat beginnen ze er in de Ligue 1 pas aan in het weekend van 5 augustus.

Met het trio Debast-Hoedt-Delcroix staat de defensie zoals Mazzu het wil. Op de wingbacks liet nieuwkomer Ishaq een paar mooie rushes zien, datzelfde kan gezegd worden van Francis Amuzu aan de overkant. In afwachting van de terugkeer - of vertrek - van Sergio Gómez is het woord daar aan Ciske. Adrien Trebel is dan weer op weg naar een basisplaats in de competitieopener tegen KV Oostende op de ‘6'. Marco Kana was eerder zaterdagmiddag aan het werk op Neerpede tegen het B-elftal van Lyon, een veeg teken voor de ket van Neerpede.

Yari Verschaeren daarentegen lijkt klaar om het elftal op zijn schouders te nemen, zo goed als elke aanval begint met een baltoets van de tien. Ook de terugkeer van Majeed Ashimeru moet Mazzu tevreden stemmen, herinner u hoezeer Anderlecht de Ghanees miste op het einde van vorig seizoen. Benito Raman was er door ziekte niet bij tegen Lyon. Het duo Refaelov-Esposito miste diepgang in de aanvallende acties, maar ze pikten wel allebei hun doelpuntje mee. Vooral die van Esposito was knap. Refaelov dropte op het uur een hoekschop voor de eerste paal en Esposito knikte hem gericht met een boogje in de verste hoek, bellissimo! In het Lotto Park hebben ze de Inter-huurling nu al in de armen gesloten.

Een kwartier voor tijd wisselde Peter Bosz tien veldspelers bij Lyon. Verschaeren profiteerde meteen van het gebrek aan organisatie en loodste Amuzu voorbij de defensie, Ciske bekroonde zijn sterke partij met de 3-0. Prima generale repetitie voor Felice Mazzu en zijn paars-wit dat klaar lijkt voor het echte werk vanaf volgende week tegen KV Oostende.

