Mazzu ziet geen reden tot paniek: “We kunnen hier samen uit geraken” - Van Crombrugge: “Waar we nu staan, is onze plaats”

RSC AnderlechtCrisis met grote C in het Lotto Park. Anderlecht en Felice Mazzu blijven achter met een ontluisterende 13 op 30, een dikke buis. Maar zó slecht vond Mazzu het allemaal niet. “We speelden beter dan tegen KV Kortrijk. Toen scoorden we vier keer, vandaag werkten we slecht af. Zo simpel is het.” Hendrik Van Crombrugge was harder in de analyse, al vond ook hij dat Anderlecht “goed gespeeld" had.

De poort richting ‘Players lounge’ werd snel omlaag gelaten, de oproerpolitie vatte post voor de hoofdingang van het Lotto Park. De ‘shame on you’ die van de tribunes rolde, verplaatste zich na afloop naar de Théo Verbeecklaan. Echte heibel bleef uit.

Een zwak Anderlecht verloor in eigen huis van een nog zwakker Charleroi en zakt alsmaar dieper weg. Felice Mazzu staarde in het oneindige en luisterde ondertussen aandachtig naar zijn collega Edward Still. “Mijn collega is iemand die heel veel met data-analyse bezig is”, zei Mazzu. “Als ik de wedstrijd objectief analyseer, dan is mijn conclusie dat wij vandaag genoeg kansen en gevaarlijke situaties gecreëerd hebben om te scoren en deze wedstrijd te winnen. Als we deze wedstrijd nog 100 keer spelen, dan moeten we die 100 keer winnen.”

U bent dus tevreden met de prestatie van uw team?

“Je moet de wedstrijd correct analyseren. En ik hoop dat jullie mij niet zullen afmaken wanneer ik zeg dat ik mijn spelers vandaag niet veel kan verwijten. We misten efficiëntie en dat is heel frustrerend. Op de bepalende momenten maakten we de verkeerde keuzes. Fábio Silva kreeg een geweldige kans, Sebastiano Esposito ook én de doelman van Charleroi voorkwam een paar gemaakte doelpunten. De wil om deze match te winnen was bij iedereen vanaf het begin aanwezig. In mijn ogen was dit een betere wedstrijd dan die tegen KV Kortrijk. Toen scoorden we vier doelpunten en wonnen we gemakkelijk. Vandaag maken we de kansen niet af en blijven we met lege handen achter.”

U klinkt positief, maar het bilan is wel 13 op 30.

“Dat is niet genoeg.”

Hoe gaat u daarmee om?

“In de moeilijke momenten moet je kijken naar wat er wel loopt. Ik zag inzet en overgave bij mijn spelers, ze hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd toch te winnen. Na een goed punt in Boekarest en die overwinning tegen Kortrijk dacht ik dat we vertrokken waren, maar dit is een nieuwe opdoffer.”

We kregen de indruk dat Fábio Silva zich enorm liep te frustreren, is dat een teken van irritatie in de groep?

“Denk je dat Fábio de enige is die gefrustreerd is na zo’n middag? Het is een jongen die zich dagelijks in vraag stelt en die hard werkt om beter te worden, dan wil je daar ook voor beloond worden. Maar Fábio is deel van het geheel en de groep is op dit moment diep teleurgesteld.”

Heeft u er zelf nog vertrouwen in dat u het tij kunt keren met deze spelersgroep?

“Ik geloof dat we hier samen kunnen uitkomen, ja. We gaan door een moeilijke periode en dan is hard werken en geloof houden in jezelf het enige wat kan helpen. Kijk, als de tegenstander beter is, dan kan ik mij makkelijk neerleggen bij een nederlaag. Vandaag was dat niet het geval. Het is mijn taak om de spelers ervan te overtuigen dat ze al het goede van deze middag niet zomaar in de vuilbak moeten gooien.”

U gooide de 16-jarige Duranville voor de eerste keer in de basis. Hij zorgde met zijn acties en snelheid wel voor dreiging, maar stond niet op te letten bij de 0-1. Hoe beoordeelt u zijn wedstrijd?

“Dit maakt deel uit van het leerproces van een 16-jarige speler. Julien is een fantastische voetballer en dat heeft hij ook getoond met zijn acties. Maar op die positie moet hij ook oog hebben voor zijn defensieve taken, dat is een werkpunt.”

Haalde u hem omwille van die dekkingsfout naar de kant?

“Hij had net ervoor zelf om zijn wissel gevraagd omdat hij er fysiek wat door zat, jammer dat we net op dat moment die goal incasseren.”

U vroeg voor deze wedstrijd meer agressiviteit en tempo van uw spelers. Was dat voldoende aanwezig volgens u?

“Ik zag pressing en tegenpressing, alle parameters bevestigen dat. Nogmaals, speltechnisch vond ik dat er progressie was in vergelijking met die wedstrijd van twee weken geleden tegen Kortrijk. Toen werkten we goed af, vandaag niet. Zo simpel is het voor mij.”

Misschien nog een woordje over de reactie van de fans? Zij riepen ‘shame on you’ na afloop.

“Logisch.”

Is dat alles?

(droog) “U vroeg één woord.”

Drie weken geleden sprak de voorzitter de spelersgroep al eens toe. De boodschap was toen dat het dringend beter moest. Vreest u op dit moment voor uw job?

“Het discours van het bestuur is tot op heden altijd positief geweest. We zitten op dezelfde golflengte, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat de resultaten moeten volgen.”

Het programma dat volgt, is in elk geval moordend. Twee keer tegen West Ham, KV Mechelen, Club Brugge én Standard.

“Dat klopt, maar de basis is solide genoeg om op verder te bouwen.”

Hendrik Van Crombrugge had begrip voor het boegeroep van de fans. “Dit is geen fijne sfeer, nee... Maar alle begrip voor de frustraties van de supporters”, sprak de doelman en kapitein bij ‘Eleven Sports’ snel na de match. “Ik kan dat plaatsen, zij willen net als wij punten en zeges zien. Logisch dat ze hun frustraties dan zo uiten. De enige manier voor hen.”

Van Crombrugge had een dubbel gevoel. “Enerzijds kan je negatief zijn en alles afbranden natuurlijk, anderzijds zou dat niet het verhaal van deze match zijn. We speelden een goeie match en waren op alle vlakken beter dan Charleroi, alleen wat betreft efficiëntie. Maar de cijfers spreken natuurlijk voor zich. Al de vijfde nederlaag in de competitie op tien matchen... dan moet je vooral zelfkritisch en nederig zijn. En vooral geen grote uitspraken doen rond verwachtingen, wel concluderen dat waar we nu staan gewoon onze plaats is. Als we de ambitie hebben om hoger te willen staan, moeten we maar meer matchen winnen.”

