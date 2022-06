Mazzu-time! Voor 7u al op post en eerste training met selecte groep: de eerste dag van Felice Mazzu op het oefenveld van Anderlecht

BEKIJK. Vlap meldt zich bij Anderlecht: “Of ik blijf? Da’s een goeie vraag”

Voor 7u al op post

Voor die eerste training had Mazzu er al bijna een halve dag opzitten bij z’n nieuwe club. Nog voor 7u draaide hij de parking van het oefencomplex op. Om 8u zat hij samen met de rest van zijn staf voor een stevig ontbijt. De technische staf van Mazzu is nu ook compleet. De opvallendste naam daarbij is die van Guillaume Gillet. Zoals aangekondigd vervoegt hij de staf van Anderlecht en wordt hij T3 van Felice Mazzu bij de A-kern. Daarnaast wordt Guillaume Gillet ook de eerste assistent van beloftencoach Bart Veldman bij de U23 die vanaf komend seizoen in 1B uitkomen. Daar zal hij instaan voor de postformatie van de jonge talenten met als doel hen vlot te laten integreren in de A-kern. Bij de A-kern wordt Mazzu in eerste instantie bijgestaan door Samba Diawara, hij wordt de T2. Thibaut Meyer en Josephine Knipschild zijn de twee physical coaches, Sandro Salamone is de videoanalist en Laurent Deraedt neemt de doelmannen onder zijn hoede.