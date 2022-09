Mazzu probeerde al 8 combinaties in 11 matchen: zoektocht naar ideale driehoek op RSCA-middenveld draait voorlopig vierkant

Trial-and-error tot dusver. De toverformule op het middenveld heeft Felice Mazzu nog niet gevonden. Trebel - Refaelov - Verschaeren, Kana - Arnstad - Verschaeren, Diawara - Ait El Hadj - Refaelov. De winnende combinatie zat er nog niet tussen, met een aantal blessures en ziekte als kanttekening. We zijn begin september en Mazzu is zoekende, een zoektocht die punten kost. Elf stuks om exact te zijn, een straatlengte ten opzichte van een ontketende Great Old. Nochtans weet de coach van Anderlecht als geen ander hoe belangrijk een stabiel middenveld is. Bij Union koos hij omzeggens altijd voor hetzelfde trio. Teddy Teuma als controleur, Casper Nielsen als infiltreur en Lazare Amani als vrije man achter de twee spitsen.