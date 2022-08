Mazzu mild voor Ait El Hadj, die zich excuseert na weigering om te spelen met U23: “Ik heb een fout gemaakt”

AnderlechtAnouar Ait El Hadj (20) heeft zich verontschuldigd voor zijn weigering om met het voorbije weekend met de RSCA Futures in 1B te spelen. “Ik besef dat ik een fout heb gemaakt en wil me excuseren”, zegt hij op Instagram. Coach Felice Mazzu zegt dan weer dat “hij snel weer bij de groep zal aansluiten”. Ait El Hadj wil graag vertrekken, maar concrete interesse is er vooralsnog niet.

Twee seizoenen geleden was hij nog een revelatie, vandaag zakt Anouar Ait El Hadj steeds verder weg bij Anderlecht. De creatieve middenvelder ligt, net als vorig seizoen onder Vincent Kompany, niet in de bovenste schuif van Felice Mazzu en kreeg nog maar weinig speelgelegenheid. Zijn enige basisplaats kwam er in de heenmatch tegen het Estse Paide Linnameeskond, daarin kwam hij matig voor de dag.

Mazzu verkondigde enkele weken geleden nog dat jongeren die minder kansen krijgen in het eerste elftal ervaring kunnen opdoen bij de U23 in de Challenger Pro League. Afgelopen weekend kwamen zo Ishaq, Angulo, Sadiki en Duranville in actie tegen Lommel. Dat was ook het plan met Ait El Hadj, ware het niet dat de middenvelder plots weigerde te spelen. Hij mikt op speelgelegenheid in het eerste elftal, niet bij de U23.

Het is een houding die Anderlecht niet apprecieert en dus verwees het Ait El Hadj naar de B-kern, waar ook overbodige jongens als Nkaka trainen. Een beslissing die niet definitief hoeft te zijn, maar Ait El Hadj van zijn kant hoopt wel op een (tijdelijk) vertrek bij paars-wit. Concrete interesse is er echter niet op dit moment.

Op Instagram trekt El Hadj vandaag het boetekleed aan. “Ik ben me ervan bewust een fout te hebben gemaakt door niet te willen spelen met de RSCA Futures het afgelopen weekend”, zegt hij op het sociale medium. “Daar wil ik me voor excuseren. De emoties namen de bovenhand. Ik beleef geen makkelijke periode, maar ik weet dat het net nu is dat ik nog harder moet werken om er te geraken.”

“Ik weet ook dat deze club veel kansen geeft aan de jeugd. Ik blijf alleszins beschikbaar voor de club van mijn hart... of dat nu de A-ploeg of de Futures is.”

Anderlecht-coach Felice Mazzu blijft rustig onder de situatie. “We gaan er alles aan doen om Anouar te helpen”, vertelde hij op de persconferentie in aanloop naar het duel met Young Boys. “Hij heeft het nu even moeilijk, de beslissing (om hem naar de B-kern te sturen, red.) is genomen in het belang van de groep, dat altijd zal primeren. Maar Anouar heeft een uitstekende attitude en is een goeie gast. Hij zal snel weer bij de groep aansluiten.”

