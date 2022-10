Mazzu durft dan toch systeem te wijzigen, Hoedt lijkt het kind van de rekening te worden: “Een trainer mag geen rekening houden met status van de speler”

Hoed(t)je af voor Felice Mazzu. Hij heeft het dan toch aangedurfd om van veldbezetting te wijzigen. Ook al stond het mes hem op de keel gisteren halfweg tegen KV Mechelen. Anderlecht was nergens en Wesley Hoedt speelde een dramatische eerste helft. Een opzichtige strafschopfout als triest hoogtepunt. De Nederlander bleef binnen aan de rust en Anderlecht ging met vier op een lijn spelen achterin. Moussa N’Diaye, de ontdekking van dat middagje Achter de Kazerne, op de linksachter. Debast en Delcroix speelden in het hart van de verdediging, Murillo op rechts. Debast profileerde zich nog nadrukkelijker als leider van de defensie. Sturend, coachend en verbaal zeer aanwezig. Is de machtsoverdracht nu echt voltooid achteraan?

Volledig scherm Zeno Debast. © BELGA

De vraag is of en hoe Jan Vertonghen zich ziet functioneren in dit systeem. Sterke Jan lag gisteren in bed, geveld door de griep. In een eerste gesprek met Mazzu gaf hij aan het liefst op links te spelen in een defensie met drie. Zoals hij dat ook onder Martínez bij de Duivels doet. Vertonghen op de linksback? Daar bewijs je hem op zijn 35ste geen dienst meer mee. Naast Debast dan, in de plaats van Delcroix, dat is een mogelijkheid. Mazzu zal nu toch wel van plan zijn om op deze weg verder te gaan... “Jullie laten geen mogelijkheid passeren om mij erop te wijzen dat ik misschien best van systeem zou veranderen”, reageerde Mazzu laconiek.

“Voila, ik heb geluisterd. De wedstrijdomstandigheden vroegen erom, we speelden een barslechte eerste helft. Ik heb beslist om Hoedt eruit te halen omdat ik centraal achterin toch snelheid nodig had tegen de spitsen van KV Mechelen. Met N’Diaye hebben we ook een speler met het profiel van een echte linksback. Een trainer moet soms moeilijke keuzes maken, dat heb ik gedaan. Je moet kijken naar wat nodig is om een wedstrijd te winnen, dan mag je geen rekening houden met de status van een speler. Hoedt vervangen was vandaag de juiste keuze, hij is professioneel genoeg om daarmee om te gaan.”

Volledig scherm Moussa N'Diaye. © BELGA

Je mag vinden wat je wil van Hoedt, maar dit zal hard aankomen. Een klap voor zijn ego. Hoedt hield zich afzijdig na het laatste fluitsignaal. De teammanager moest hem aansporen om toch richting middencirkel te trekken waar Mazzu de groep vurig toesprak. Ook het groeten van de fans kostte de Nederlander moeite. Dit is een situatie die Mazzu goed zal moeten managen de komende weken. Praat met om het even met wie binnen Anderlecht en één voor één zullen wijzen op het leiderschap van Wesley Hoedt in de kleedkamer. ‘First in, first out’. De eerste op de club, de laatste die vertrekt. Maar welke impact heeft deze wissel op hem? Kan hij zich erover zetten of blijft dit sluimeren in de kleedkamer, veel zal van zijn reactie afhangen.”

Volledig scherm Wesley Hoedt. © Photo News