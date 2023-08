Mats Rits voorgesteld bij Anderlecht: “Ik ken de gevoeligheden, maar voor mij was het tijd voor een nieuw hoofdstuk”

Mats Rits (30) is officieel voorgesteld als speler van Anderlecht . Hij gaf duiding bij de altijd beladen overstap van Club Brugge naar RSCA. “Applaus of boegeroep bij mijn terugkeer naar Jan Breydel, die vraag moet je aan de supporters van Club Brugge stellen.”

KIJK. Mats Rits: “Sfeer zat hier onmiddellijk goed”

Mats Rits als ‘special guest’ op de wekelijkse persbabbel van Brian Riemer. Het blijft iets aparts, iemand de overstap van Club Brugge naar Anderlecht maakt en dus kreeg Rits zelf het woord om tekst en uitleg te geven bij zijn opvallende keuze. “Na het eerste gesprek met Anderlecht had ik meteen een heel goed gevoel. Anderlecht liet blijken dat ze mij er heel graag bij wilden hebben en dat gaf mij heel veel vertrouwen.”

Went dat paars al een beetje na vijf jaar blauw en zwart?

“Bij Beerschot speelde ik ook in het paars. Paars is een kleur zoals elke andere, voor mij maakt dat allemaal niet zoveel uit. Ik ben nu een speler van Anderlecht en ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen.”

Een overstap van Club Brugge naar Anderlecht is natuurlijk niet evident. Maar dat heeft je blijkbaar niet verhinderd om deze keuze te maken?

“Ik besef dat dat niet evident is. Ik ben Belg, ik ken de gevoeligheden en ik wéét dat het moeilijk ligt bij de supporters. Maar voor mij was het gewoon tijd voor een nieuw hoofdstuk en daarom ben ik in dit verhaal gestapt. Als voetbalspeler heb ik ook nooit echt een vijandigheid gevoeld tegenover Anderlecht en als voetbal was deze overstap nu voor mij het beste wat ik kon doen.”

Je hebt de afgelopen vijf jaar bij Club Brugge gespeeld, in die periode is het zwaartepunt van het Belgisch voetbal meer en meer opgeschoven van Brussel naar Brugge. Hoe heb jij zelf in die laatste vijf jaren naar de evolutie bij Anderlecht gekeken?

“Anderlecht is voor mij altijd een grote club gebleven, maar de resultaten waren de laatste jaren niet wat ze zouden moeten zijn. Maar als speler van Club Brugge focuste ik vooral op Club.”

Volledig scherm © Photo News

Maar je merkte geen hoongelach in de kleedkamer omwille van de mindere resultaten van de grote vijand?

“Dat leeft meer bij de supporters. Uiteindelijk ken je die spelers ook bijna allemaal als je zo vaak tegen elkaar speelt. Van enige vijandigheid of hoongelach is bij mij nooit sprake geweest.”

Waaraan verwacht jij je bij je terugkeer naar Club met Anderlecht: applaus of boegeroep?

“Dat is een vraag voor de supporters van Club Brugge. We zullen wel zien. Ik focus mij nu op Anderlecht. Ik ben erop gebrand hier iets moois neer te zetten en samen met de club terug naar de top van België te groeien. Maar dat neemt niet weg dat ik die vijf mooie jaren die ik in Brugge heb meegemaakt zal blijven koesteren. Het waren vijf geweldige seizoenen die ik nooit zal vergeten, maar het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Je stond ook nadrukkelijk in de belangstelling van Union, wat gaf uiteindelijk de doorslag om toch voor Anderlecht te kiezen?

“Vanaf het eerste moment had ik een beter gevoel bij Anderlecht, uit de gesprekken bleek een enorm vertrouwen in mij. We zijn snel tot een akkoord gekomen, voor mij was het een gemakkelijke keuze.”

Volledig scherm © Photo News

Wat kan jij met jouw kwaliteiten bijbrengen aan dit Anderlecht?

“Anderlecht is altijd een club geweest met heel veel jonge talenten, maar je hebt ook ervaren spelers rond hen nodig om hen beter te maken. (Lacht) Ik heb wel al wat wedstrijden op mijn teller, dus ik heb de ervaring om hen iets bij te brengen. Maar ik kan mijn ervaring alleen maar laten renderen als ik zelf genoeg kwaliteit op het veld breng.”

Het zou niet verstandig zijn om nu dingen als top-drie of titelkandi­daat te roepen, laat ons starten en play-off 1 en dan zien we verder Mats Rits

Wanneer had je bij Brugge echt door dat het een aflopend verhaal was voor jou?

“Er zijn een aantal gesprekken geweest en er is ook nooit gezegd dat ik geen nieuw contract zou krijgen. Maar de situatie was complex, dat in elk geval. Zij hebben daar ook een duidelijk standpunt in ingenomen. Vanaf dat moment heb ik ook gezegd dat ik zou uitkijken naar welke andere clubs er nog op mij zouden afkomen en dat ik zou luisteren naar andere voorstellen. Maar het is allemaal heel correct verlopen zowel langs mijn kant als die van Club Brugge.”

Je werd in het verleden al een paar keer in verband gebracht met Anderlecht, hoe dicht stond je toen bij paars-wit?

“Echt concreet was het toen ik 16 was. Uiteindelijk heb ik toen voor Beerschot gekozen omdat ik toen op dezelfde plaats naar school kon blijven gaan. Toen ik vijf jaar geleden naar Club Brugge ging, was het eigenlijk half-concreet. Anderlecht toonde toen wel interesse, maar Club Brugge speelde toen gewoon veel korter op de bal en heb ik de stap naar blauw-zwart gezet.”

Heb je vooraf informatie ingewonnen bij spelers uit de kern van Anderlecht?

“Ja, Colin Coosemans is een van mijn beste vrienden. Wij horen mekaar bijna dagelijks, dus bij hem heb ik mijn licht opgestoken. En uiteraard ook bij Jan Vertonghen. Zij hadden enkel positieve dingen te vertellen over de club en in die twee dagen dat ik hier ben kan ik dat alleen maar beamen. Ik ben heel goed verwelkomd door de groep.”

Tref je hier een ploeg aan die kan meedoen voor de top drie of misschien zelfs de titel?

“Ik hoop van wel, maar laat ons beginnen bij het begin. En dat is toewerken naar play-off 1. De kwalificatie voor play-off 1 moet absoluut ons eerste doel zijn en van daaruit kunnen we uitkijken naar nieuwe doelstellingen. Het zou niet verstandig zijn om nu dingen als top-drie of titelkandidaat te roepen, laat ons starten en play-off 1 en dan zien we verder.”

Ik heb met de keuze voor mijn rugnummer niemand tegen de schenen willen schoppen. 23 is het nummer van Michael Jordan, dat leek me wel wat Mats Rits

Mats tot slot, de keuze van je rugnummer: 23. Dat stootte heel wat Brugse fans tegen de borst omdat dat het oude nummer van François Sterchele was.

“Ik hoorde het ook pas omdat iemand mij er attent op maakte. Het was in geen geval mijn bedoeling iemand tegen de schenen te schoppen. Nummers boeien mij sowieso niet, het mag gewoon niet te laag zijn. Eerst wilde ik 26, maar daar speelt Coosemans al mee. 23 was ook vrij, het nummer van Michael Jordan, dat leek me ook wel wat. Vandaar, 23.”