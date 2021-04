Marco Kana, één van de hoofdrolspelers in documentaire over Anderlecht: “De aandacht was wennen”

AnderlechtAnderlecht, Play Sports en VOO lanceren morgen de documentaire ‘Mauve’, met beelden van achter de RSCA-schermen. Eén van de ‘hoofdrolspelers’ is Marco Kana (18), die op het veld tegenwoordig eerder een figurant is. “Maar ik blijf er rustig bij.”

Wie wil weten hoe het er de voorbije maanden op Anderlecht aan toeging, doet er goed aan om morgenavond om 21 uur af te stemmen op Play Sports Open of VOOsport World. Dan gaat de eerste aflevering van de vierdelige documentaire ‘Mauve’ in première, met exclusieve beelden vanuit de Anderlecht-catacomben. Zo is bijvoorbeeld een telefoongesprek te zien waarin Vincent Kompany zijn familie inlicht over zijn keuze om hoofdtrainer te worden, komen tactische besprekingen aan bod en zijn er interviews met voorzitter Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke.

De camera’s hebben ook bijzondere aandacht voor Marco Kana. Dat hoeft niet te verbazen: Kana is intelligent, meertalig, Brusselaar en een jeugdproduct, dus het perfecte uithangbord voor Anderlecht. “De aandacht was wennen, maar ik heb mijn best gedaan”, lacht Kana. “Het was een eer om een soort ambassadeur voor de club te zijn, net zoals alle jongeren dat zijn. Het was een fijne ervaring.”

De regisseur zette wellicht ook de spot op Kana omdat velen van hem verwachtten dat hij zich dit seizoen zou opwerken tot een vaste waarde. In zijn debuutseizoen kwam Kana vijftien keer in actie in de Jupiler Pro League, in de voorbereiding droeg hij zelfs de aanvoerdersband, maar eenmaal de competitie begon, belandde hij op de bank (slechts vier basisplaatsen). Ook invallen mocht hij maar vier keer.

Leerproces

“Ikzelf blijf er rustig bij”, beweert Kana. “Pas op, ik geef toe dat het me geënerveerd heeft - iedereen wil spelen -, maar dit maakt deel uit van mijn leerproces. Daarnaast moet je weten dat mijn lichaam in volle ontwikkeling is. Ik ben een paar centimeter gegroeid, met meerdere kleine blessures tot gevolg. Dan is het logisch dat je geduld moet oefenen. Ik kan dit wel plaatsen.”

Quote Een uitleen­beurt? In de winter heb ik daar misschien heel even aan gedacht, maar finaal besefte ik dat dit de beste omgeving is om me te ontwikke­len. Marco Kana

Kana heeft geen zicht op zijn toekomst op korte termijn. “Daar hebben we nog niet over gepraat. Een uitleenbeurt? In de winter heb ik daar misschien heel even aan gedacht, maar finaal besefte ik dat dit de beste omgeving is om me te ontwikkelen. Ik wil slagen bij Anderlecht.”

