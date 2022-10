Marc Degryse vindt dat directie in eigen boezem moet kijken: “De harde conclusie is dat Anderlecht te weinig kwaliteit heeft”

RSC AnderlechtTerwijl Remco Evenepoel gevierd werd op de Grote Markt in Brussel, beleefde Anderlecht wat verderop opnieuw een zwarte zondag. 0-1 tegen Charleroi, wat resulteert in 4 op 18 en een plaats in de rechterkolom. Onze analist Marc Degryse is benieuwd wie straks de vinger in de lucht zal steken, maar gaat ook zelf op zoek naar de oorzaken achter de malaise. “Feit is dat Anderlecht met beperkte middelen niet in staat is geweest om een sterkere kern samen te stellen dan vorig jaar. Da’s een pijnlijke vaststelling, aangezien de concurrentie wél beter is geworden.”