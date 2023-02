Marc Coucke na “zeer geanimeerd” en “transparant” onderhoud met RSCA-fans: “Positie Vandenhaute blijft voor sommigen breekpunt”

32 Anderlecht-fans waren uitgenodigd door het bestuur voor een overlegmoment. In die 32 zaten alle supportersclubs die ook meegaan op verplaatsing met Anderlecht vertegenwoordigd - BCS, de harde kern, gaf verstek. Het initiatief komt van Marc Coucke en Wouter Vandenhaute, maar ook CEO Sports Jesper Fredberg is erbij. Het protest tegen het bestuur van Anderlecht werd de laatste weken alsmaar intenser.

Toch was het niet de bedoeling van Coucke om de fans te sussen, zei hij zelf na afloop van de bijeenkomst. “Ik wou vooral zeggen hoe bepaalde zaken tot stand gekomen zijn. Zo hadden sommigen nog eens uitleg nodig bij wat de rol van ‘niet-uitvoerend’ voorzitter juist inhoudt. Er waren ook vragen over de mercato en het financieel beleid. Er was een grote groep aanwezig. Hopelijk volgt er nu een goede doorstroming van informatie naar alle supporters. Transparantie was en is het allerbelangrijkste.”

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

“Of de voorzitter mag aanblijven? Dat stond niet op de agenda. Dit was geen raad van bestuur”, aldus Coucke. “We hebben duidelijk gemaakt dat heel veel bevoegdheden liggen bij Jesper Fredberg en Kenneth Bornauw, die zich hier goed bij voelen. Als zij Wouter nodig hebben in bepaalde dossiers, zullen ze zeker een beroep doen op hem. Dat geldt ook voor mij.”

Toch moest Coucke toegeven dat de positie van Wouter Vandenhaute gevoelig blijft liggen bij sommige fans. “Bij een deel zitten bepaalde dingen uit het verleden zo diep, dat ze er niet over geraken. Dat moeten we ook respecteren. Maar er is ook een groot deel dat vertrouwen heeft in de structuur.”

Volgens Coucke was er vanavond ook niemand die vragen heeft gesteld over een eventueel vertrek van de eigenaar zelf. “Als er iets is dat ik gemerkt heb bij iederéén, is dat er een enorme passie en wil is om weer mooie tijden te beleven. Al zal daar nog heel hard voor gewerkt moeten worden.”

KIJK. Het volledige interview met Coucke na de vergadering met de fans

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm Anderlecht-supporters komen toe in het Lotto Park. © Joel Hoylaerts / Photo News

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News