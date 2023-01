LIVE MALAISE ANDERLECHT. Fredberg en Riemer overleggen met misnoegde fans, onze journalist aan Lotto Park: “Verwachtingen zijn niet hoog”

KIJK. Het zijn niet alleen de centen: Van Crombrugge was ook geen puntenpak­ker meer

Er was een tijd dat Hendrik Van Crombrugge (29) de rots in de branding was bij Anderlecht. Een echte puntenpakker. Die tijden zijn veranderd. De aanvoerder mag beschikken "uit financiële gronden”. Al liep het ook sportief niet meer altijd van een leien dakje.

10 januari