LIVE. Hallucinante beelden: hooligans van Anderlecht en Standard bekogelen elkaar met vuurpijlen, spelers RSCA zitten vast in het stadion

Standard “Dit was het perfecte moment”: Aaron Dønnum vraagt zijn vriendin ten huwelijk tussen vuurpijlen en rellen

Standard-Anderlecht in de Jupiler Pro League zal de geschiedenisboeken ingaan als een wedstrijd waar de Anderlecht-fans zich misdroegen. Paars-wit verliest door vuurwerkgooiende supporters met 5-0. Maar er was ook goed nieuws. De Noorse Standard-speler Aron Dønnum (24) vroeg na de wedstrijd zijn vriendin Celin Bizet (20) ten huwelijk en ze zei volmondig ja. Bizet, al twee jaar samen met Dønnum, is eveneens een profvoetbalster en verdedigt de kleuren van Tottenham Hotspur. Het leverde prachtige beelden op.

21:35