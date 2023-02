LIVE ANDERLECHT-LUDOGORETS. Snelle openingsgoal voor paars-wit! Slimani verlengt voorzet van Amuzu via Bulgaars been in doel

Middenin de paars-wit­te miserie: CEO Sports Fredberg valt in de prijzen in Denemarken

Dan toch een klein succesje voor Anderlecht, zij het vooral voor z’n CEO Sports Jesper Fredberg. De Deense sportieve baas van Anderlecht verbleef de voorbije dagen opnieuw even in Denemarken. Daar viel hij dinsdagavond in de prijzen.